Reuters: Almanya, aşı satın almak için yakında Rusya ile görüşmelere başlayacak

Reuters haber ajansı, Almanya’nın, Sputnik V aşısı almak için yakında Rusya ile ikili görüşmelere başlayacağını yazdı. Söz konusu görüşmelerin sonucunda bir anlaşma imzalanıp imzalanmayacağının ise Rusya’nın, AB’nin ilaç otoritesine aşıya ilişkin kilit bilgileri iletmesine bağlı olduğu belirtildi.

Reuters’ın isimlerini gizli tuttuğu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn online bir görüşme sırasında, aşı tedarikini garanti altına almak adına Rusya ile ön görüşmelere başlayacaklarını belirtti.

Spahn’ın bu açıklaması, Avrupa Komisyonu’nun çarşamba günü AB sağlık bakanlarına diğer aşı üreticileri söz konusu olduğunda bu yolu izlemesine karşın, Brüksel’in, bir ön anlaşma yapmak adına Rusya ile görüşmelere başlamayacağını söylemesini izledi.

Reuters - Exclusive: Germany wants to buy Sputnik V COVID vaccine if approved by EU. German Health Minister Jens Spahn announced that Germany would start preliminary negotiations with Russia on a bilateral agreement to secure the vaccine. https://t.co/n7ZoBAovaf — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 7, 2021

​Reuters’ın kaynaklarına göre Almanya, ön görüşmelerde en başta Rusya’nın kaç doz aşı tedarik edebileceğini kesinleştirmek istiyor. Ancak her koşulda Almanya’nın Rus aşısını, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayının ardından satın alacağını belirtiliyor. Haberde, önemlisininse Rusya’nın aşı hakkında gerekli olan verileri sağlaması olduğu kaydediliyor.

Daha önce Almanya’nın güneydoğusundaki Bavyera eyaleti, EMA’nın onaylanması hâlinde 2.5 milyon düz Rus Sputnik V aşısı satın alacaklarını söylemişti. Bavyera Sağlık Bakanı Markus Soeder aşısını temmuz ayında satın alabileceklerini kaydetmişti.