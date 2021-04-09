Ukraynalı eski istihbarat yetkilisi Vovk: Ukrayna, NATO nedeniyle toprak kaybedebilir

Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Soruşturma İdaresi Başkanı Vasiliy Vovk, Ukrayna'nın NATO nedeniyle toprak kaybedebileceğini, ancak ittifak olmadan da Donbass'taki savaşı kazanamayacağını kaydetti.

Eski SBU Soruşturma İdaresi Başkanı Tümgeneral Vasiliy Vovk, NATO'nun Donbass'taki duruma müdahalesinin Kiev'in ülke topraklarının bir kısmı üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açabileceğini ifade etti.

Ukrayna'da yayın yapan 'Naş' televizyonuna konuşan Vovk, "Üye olmamız durumunda NATO, Rusya ile savaşa girer mi? Büyük olasılıkla hayır. Şu anda ne Kırım'a ne de Donbass'ın bir kısmına sahip değiliz" dedi.

Ülkede devlet bütünlüğünün olmadığı bir durumda hiç kimsenin Ukrayna'yı savunmayacağına vurgu yapan Vovk, NATO'nun katılımı olmadan Donbass'taki savaşı kazanamayacaklarını, ancak bu ittifakın çatışmalara dahil olacağına da ihtimal vermediğini kaydetti.

Daha önce Beyaz saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'nın NATO’ya katılması kararının ittifak üyelerinin vereceği bir karar olduğunu belirtmişti.

Donbass’taki durumu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO’ya katılım sürecinin başlamasının bölgedeki çatışmayı sona erdirmenin tek yolu olduğunu kaydetmişti.