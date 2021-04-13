Yunan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde bir günlük rötar

Doğu Akdeniz geriliminin düşürülmesi ve Atina'yla istikşafi görüşmelere başlanmasına koşut AB ile diplomasi hız kazandı. AB Konseyi Başkanı ile AB Komisyonu Başkanı'nın ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yarın için planlanan Türkiye ziyaretinde bir günlük gecikme olacağı açıklandı.