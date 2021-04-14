Sırbistan, Sputnik V aşısını üretmeye başladı

RDIF’ten yapılan açıklamada, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin üretiminin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü’nün tesislerinde başladığı, aşıyı ileride bölgedeki diğer ülkelere de ihraç etmenin mümkün olacağı belirtildi.

Açıklamada, “RDIF ve Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Sırbistan’daki üretimine başlandığını duyuruyor. Böylelikle Sırbistan, Sputnik V’yi üretecek olan Güney Avrupa’daki ilk ülke oldu. Sırbistan’daki üretim en titiz standartlara uygun olarak gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verildi.

Açklamada ayrıca ‘aşının ileride bölgenin diğer ülkelerine de ihracatının mümkün olacağı’ vurgulandı.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev ise, “RDIF ile Torlak Enstitüsü arasında varılan anlaşmalar uyarınca Sputnik V aşısının Sırbistan'daki üretimine kısa sürede başarılı bir şekilde başlandı. Sırbistan, Rus aşısını üretmeye başlayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bulunduğumuz yılın başından beri aşı, nüfusun aşılanmasında aktif olarak kullanılıyor, yerel üretimin kurulması sayesinde ise aşılamanın boyutları önemli ölçüde artırılabilecek” açıklamasında bulundu.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V, toplam nüfusu 3 milyar kişiyi aşan toplam 60 ülkede tescil edilmiş durumda. Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.

İyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanan aşı ile aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.