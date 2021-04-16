Gürcistan'da bir soyguncu bankadakileri rehin aldı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te silahlı bir soyguncunun bir bankaya girerek içeridekileri rehin aldığı belirtildi.

Gürcistan’da yayın yapan Rustavi-2 televizyonuna göre silahlı bir soyguncu, Tiflis’teki Gürcistan Bankası şubelerinden birisine girerek içeridekileri rehin aldı. İçerideki rehinelerin sayısı bilinmiyor fakat banka çalışanları ile birkaç müşterinin içeride olduğu sanılıyor.

Banka şubesi polis kordonu altına alınmış durumda. Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri bankadaki olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Buna benzer bir rehine krizi yakın geçmişte Gürcistan’ın Zugdidi kentinde de yaşanmıştı. Ekim 2020’de kentteki Gürcistan Bankası şubelerinden birisine giren silahlı soyguncu içerideki 43 kişiyi rehin almıştı.