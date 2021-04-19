Çekya, Rosatom'u Dukovany nükleer santralinin genişletilmesine ilişkin ihaleden çıkarıyor

Rusya ile Çekya arasında yaşanan diplomatik kriz, iki ülke arasındaki enerji ve ekonomi ilişkilerine de yansıyabilir.

Çekya'da yayınlanan 'Pravo' gazetesine demeç veren Çekya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Gavlicek, "Rosatom, birkaç gün içinde ihaleye katılma imkanından mahrum bırakılacak" dedi.

Rosatom'un alt yüklenici olarak katılma imkanı elde edeceğinden de şüphe duyduğunu belirten Gavlicek, "Bu neredeyse imkansız. İhale katılımcılarından hiçbiri, Rosatom'la alt yüklenici olarak çalışamaz" ifadelerini kullandı.

Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 20 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini, bu kişilerden 19 Nisan gün sonuna kadar Rusya'yı terk etmeleri istendiğini duyurmuştu.