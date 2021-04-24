Donetsk: Ukrayna'nın saldırıları, Polonya ve Litvanyalı siyasetçilerin bölgede bulunduğu sırada daha da arttı

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının, Polonya ve Litvanya parlamentolarından temsilcilerin bölgeye ziyaretiyle birlikte önemli ölçüde arttığını bildirdi.

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Harekat Komutanlığı 2. Başkanı Eduard Basurin, Ukrayna güvenlik güçlerinin yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının Polonya ve Litvanya parlamentolarından temsilcilerin Ukrayna Ortak Kuvvetleri'nin operasyon bölgesini ziyaretiyle birlikte önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Basurin, Ukrayna güvenlik güçlerinin, Polonya ve Litvanya'dan üst düzey yetkililerin bölgede bulunduğu bir sırada saldırılarını artırmalarının, bu ülkelerin Donbass'ın sivil nüfusuna yönelik saldırısına aktif desteğini bir kez daha gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Polonya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Malgorzata Gosewska ve Litvanya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Paulus Saudargas'ın 21 Nisan'dan bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel-taktik grubu ‘Vostok’un sorumluluk alanına yaptıkları resmi ziyaretin sürdüğünü hatırlatmak istiyorum."

Daha önce Donetsk sözcüleri, Ukrayna güvenlik güçlerinin son 24 saat içinde bölgeye yönelik 9 saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.