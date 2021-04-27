Barselona'da 5 bin kişilik sosyal mesafesiz konsere katılanlarda koronavirüse rastlanmadı

İspanya'nın Barselona kentinde 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen ve 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser deneyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyon belirtisine rastlanmadığı duyuruldu.

Alman Trias i Pujol Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Josep Maria Llibre, bir basın toplantısında katılımcılara, Barselona'da 27 Mart'ta düzenlenen sosyal mesafesiz konserden 2 hafta sonra PCR testleri yapıldığını ve konsere katılan kişilerde pozitif vakaya rastlanmadığını ifade etti.

Konser öncesinde herkesin toplu taramadan ve antijen testlerinden geçtiği ve bu kişilerden sadece 6'sının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

"Bu 6 vakanın dördünden konser sırasında bulaşı gerçekleşmediğinden eminiz" diyen Llibre, "Optimize edilmiş ventilasyon, antijen testleri ve yüz maskelerinin takılmasıyla güvenli bir alanı garanti edebiliriz" ifadelerini kullandı.

'Uyguladığımız önlemler çok güvenliydi'

Konserdeki sağlık protokollerinin oluşturulmasında yer alan virolog Boris Revollo, konser sırasında diğer 2 kişinin enfekte olduğunun göz ardı edilemeyeceğini ancak bulaşının gerçekleşmemesinin 'çok yüksek bir olasılık' olduğunu söyledi.

Revollo, "Uyguladığımız önlemler çok güvenliydi" diye ekledi.

'Kültürel faaliyetleri yeniden başlatabiliriz'

Barselona Belediye Başkan Yardımcısı Jaume Collboni ise deney sonuçlarının 'kısıtlamaları gevşeterek kültürel faaliyetleri yeniden başlatmanın mümkün olduğunu' gösterdiğini söyledi.

Kalabalığın canlı müzik görmeleri için yeniden oluşmasına izin verme çabalarının bir parçası olarak, Almanya ve Hollanda da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde deneme konseri ve festival etkinlikleri düzenlendi.

Avrupa'da pandemi döneminin en büyük kapalı konseri

Hastane ve bir grup İspanyol müzik destekçisi tarafından düzenlenen'deki konser, pandeminin başlangıcından bu yana Avrupa'nın en büyük kapalı konseri ilan edildi.

Konserde İspanya'nın en popüler gruplarından biri olan indie rockçı Love of Lesbian da sahne almıştı.

Katılımcılar konserde FPP2 tipi cerrahi maskeler taksalar da sosyal mesafe zorunluluğu bulunmuyordu. Konser boyunca aktif bir şekilde kullanılan tuvaletlerin kapasitesi de sınırlıydı.

Öte yandan İspanya Müzik Federasyonu tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, 2020 yılında Avrupa müzik endüstrisinin yıllık kazancında yüzde 76'lık bir düşüş gerçekleşti.