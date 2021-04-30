İtalya ilk kez günlük hedefine ulaştı: Bir günde 500 bin kişi aşılandı

İtalya'da ilk kez bir günde 500 bin kişi koronavirüse karşı aşılandı. Hükümet, günlük aşılanma hedefine ulaşıldığını açıkladı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Dün İtalya'da 500.000'den fazla aşı uygulandı" ifadelerini kullandı.

İtalya, günde 500 binlik aşı hedefine nisan ortalarında ulaşmayı hedefliyordu ancak tedarik sorunları nedeniyle başarılı olamadı.

Hükümet verilerine göre, yaklaşık 60 milyon nüfusu olan ülkede şimdiye kadar 19.5 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı, 5.75 kişi ise tamamen aşılandı.

Pandemi krizini yönetmekten sorumlu Kovid Özel Komiseri Francesco Paolo Figliuolo, temmuz ortasına kadar yetişkin nüfusun yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini söyledi.

Yerel haber kanalı Il Sole 24 Ore, son haftada aşılanma hızının arttığını ancak bir haftalık aşılanma ortalamasının genelde 360 binlerde kaldığını yazdı.

İtalya, Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, İtalya aşılama hızında diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha yavaş.

Ülkede şimdiye kadar yetişkinlerin yüzde 25'inden daha azı Kovid-19 aşısı olurken, Almanya'da bu oran yüzde 28.1, Fransa'da yüzde 26.7, İspanya'da ise yüzde 27.6.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 120 binden fazla ölüm bildiren İtalya, Avrupa ülkeleri arasında koronavirüs kaynaklı en fazla can kaybı bildiren 2. ülke.

Öte yandan, ülkenin ekonomisinde de geçen yıl şimdiye kadarki en büyük resesyon gerçekleşmişti.