Merkel: Almanya ile ABD arasında Kuzey Akım 2'yle ilgili görüş ayrılıkları devam ediyor

Berlin'de düzenlenen transatlantik ortaklığının geleceğiyle ilgili bir konferansta konuşan Merkel, ABD ile bir dizi Avrupa ülkesinin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 2'nin transatlantik partnerleri arasındaki ilişkilerde sorun olmaya devam ettiğini ve projeyle ilgili ortak bir görüş bulunmadığını belirten Merkel, "Gelecekte transatlantik ortaklığı konularında görüş alışverişine devam etmemiz önemli, bu alışveriş belki hemen ortak bir görüş elde edilmesini sağlamayabilir. Şu anda bu konulardan biri Kuzey Akım 2 projesi. Ukrayna'ya karşı ortak bir politikamızın bulunması ve Ukrayna'nın her şeyden önce gaz tedariki ve transiti konusunda önemli bir partner olarak kalması benim için önem taşıyor" dedi.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işinin tamamladığı bildirilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattından gelen gazın diğer Rus gazlarından daha kötü olmadığını söylemişti.