Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3.5 milyonu geçti

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 685 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 507 bin 673'e yükseldi.
Son 24 saatte Kovid-19'dan 238 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 84 bin 648'e çıktı.
17 Nisan’da 23 bin 804 olan yeni vaka sayısı, 24 Nisan’da 23 bin 392, 1 Mayıs’ta da 18 bin 935’e düşmüştü.
Dün 125,7 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 121,5'e geriledi. Bu sayı, 24 Nisan’da 164 ve 1 Mayıs’ta 149 olarak kayıtlara geçmişti.
Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 147 bin 100'e ulaştı.
Aşı kampanyası
Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 26 milyon 854 bin 545 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 7 milyon 572 bin 228 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 34 milyon 426 bin 773 doz aşı uygulandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)