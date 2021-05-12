Salah'tan Filistin paylaşımı: Yeter artık

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarına tepki göstererek, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil tüm dünya liderlerine çağrıda bulundu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Salah, Başbakan Johnson'ı da etiketleyerek, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yeter artık" ifadelerini kullandı.

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson — Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021

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