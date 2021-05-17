Twitter 'Bir erkek hamile kalamaz' paylaşımı yapan İspanyol vekilin hesabını askıya aldı

İspanya'nın aşırı sağcı Vox Partisi'nin milletvekili Francisco José Contreras'ın Twitter hesabı, trans bir erkeğin doğum yaptığını anlatan makaleyi alıntılayarak, 'rahim veya yumurtaları olmadığı için bir erkek hamile kalamaz' mesajını paylaşmasının ardından 12 saat boyunca askıya alındı.

Twitter, paylaşımın 'şirketin nefret söylemi politikasının ihlal ettiğini' belirterek Contreras'ı ırk, etnik köken, cinsel yönelim veya cinsiyeti nedeniyle başkalarına karşı şiddeti teşvik eden materyal yayınlamakla suçladı.

'Bu biyolojidir, bağnazlık değil'

Karara tepki gösteren Contreras, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Bunun zaten faşist bir biyoloji olduğunu görebilirsiniz. Bir dahaki sefere '2 + 2 = 4' yazmayı deneyeceğim. İnsan doğası hakkındaki gerçeği konuşmaya devam edeceğiz. Biyolojik gerçek, 'nefret söylemi' olarak görülmemelidir. Bu biyolojidir, bağnazlık değil" ifadelerini kullandı.