Twitter 'Bir erkek hamile kalamaz' paylaşımı yapan İspanyol vekilin hesabını askıya aldı

İspanya'nın aşırı sağcı Vox Partisi'nin milletvekili Francisco José Contreras'ın Twitter hesabı, trans bir erkeğin doğum yaptığını anlatan makaleyi alıntılayarak, 'rahim veya yumurtaları olmadığı için bir erkek hamile kalamaz' mesajını paylaşmasının ardından 12 saat boyunca askıya alındı.
Twitter, paylaşımın 'şirketin nefret söylemi politikasının ihlal ettiğini' belirterek Contreras'ı ırk, etnik köken, cinsel yönelim veya cinsiyeti nedeniyle başkalarına karşı şiddeti teşvik eden materyal yayınlamakla suçladı.
'Bu biyolojidir, bağnazlık değil'
Karara tepki gösteren Contreras, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Bunun zaten faşist bir biyoloji olduğunu görebilirsiniz. Bir dahaki sefere '2 + 2 = 4' yazmayı deneyeceğim. İnsan doğası hakkındaki gerçeği konuşmaya devam edeceğiz. Biyolojik gerçek, 'nefret söylemi' olarak görülmemelidir. Bu biyolojidir, bağnazlık değil" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından Contreras'ın destekçileri Twitter'da #AManCannotBePregnant (#BirErkekHamileKalamaz) etiketiyle paylaşımlar yaparken, bazıları da Twitter'ın İspanyol Engizisyonu'ndan daha kötü olduğunu savundu.
Bir başka Contreras destekçisi ise George Orwell'in distopik romanı 1984'e atıfta bulunarak, Twitter'ı vatandaşların iradelerini kırmak için onlara '2 + 2 = 5' denkleminin doğruluğuna inandırmaya çalışan 'düşünce polislerine' benzetti.
Twitter, ülkede Ocak ayında yapılan bölgesel seçimler sırasında, Kuzey Afrikalı göçmenlerle yüksek suç oranlarını ilişkilendiren bir gönderi nedeniyle, Vox Partisinin resmi hesabını 24 saat süreyle devre dışı bırakmıştı.
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