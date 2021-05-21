İspanya, 7 Haziran'dan sonra AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına kapılarını açacak

Madrid'de gerçekleşen FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda konuşan Sanchez, turizmin geri dönüşünün İspanya'nın ekonomik toparlanmasının temel gücü olacağını belirterek, hangi ülkeden olduğuna bakılmaksızın tüm Kovid-19 aşısı olan vatandaşlara 7 Haziran'dan itibaren kapılarını açacaklarını söyledi.

Sanchez ayrıca, 24 Mayıs'tan itibaren de tüm koronavirüs riski düşük ülke vatandaşlarının negatif PCR testi ibraz ederek İspanya'yı ziyaret edebileceklerini ifade etti.

Otel rezervasyonlarının OHAL kısıtlamaları kalktıktan sonra artışa geçtiğini belirten Sanchez, yeni kararla birlikte otellerin pandemi öncesinde olduğu gibi yüzde 70 doluluk oranına ulaşabileceğini söyledi.

Ülkedeki Kovid-19 kısıtlamalarının ardından İspanya'ya gelen yabancı turist sayısı 2020'de yüzde 80'den fazla düşmüştü.

Dijital aşı sertifikası tanıtıldı

Öte yandan Sanchez, Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto ve Sağlık Bakanı Carolina Darias ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, AB genelinde geçerli olacak dijital aşı sertifikasının tanıtımını yaptı.

Sanchez sertifikaya ilişkin, "Bu bir pasaport veya zorunluluk değil, sadece hareketi kolaylaştıran bir mekanizma. Sertifika, yolcuların ülkeye varışta karmaşık kontrollerden geçmesini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak" dedi.

📷 Pedro Sánchez, junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y la ministra de Turismo, Reyes Maroto, han posado con el código QR que incluirá el certificado verde digital, que eliminará la necesidad de controles a los viajeros en los aeropuertos https://t.co/FTMZMUxduX pic.twitter.com/47gj1oQPn5 — NIUS (@NiusDiario) May 21, 2021

​Kağıt veya dijital format halinde olacak sertifikada yer alan QR kod ile kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığı, olduysa hangi aşıyı olduğu, hastalığı geçirenlerin ise antikor seviyesi ve Kovid-19 test sonuçlarına dair bilgilere ulaşılacak.

Dün, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) AB Dijital koronavirüs (Kovid-19) Sertifikası konusunda uzlaştığını duyurmuştu.

Leyen, “AB Dijital Kovid-19 Sertifikası, AB genelinde güvenli ve kolay seyahatin yeniden sağlanması yolunda önemli bir yapı taşı olacaktır” demişti.