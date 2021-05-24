İspanya'da kayıp ihbarı yapılan adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı

Barcelona'da bir adamın cansız bedeni, hakkında kayıp ihbarı yapılmasından bir kaç saat sonra, şehirdeki dinozor heykelinin bacak kısmında bulundu. Ceset heykelin içinden çıkarılırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Barcelona'nın Santa Coloma de Gramenet bölgesinde, bir sinemanın tanıtım reklamı için konulan ve uzun süredir bölgede bulunan bir dinozor heykelinin bacak kısmında, saatler önce hakkında kayıp ihbarı yapılan bir adamın cansız bedeni bulundu.

İsmi açıklanmayan ve evsiz olduğu belirtilen adamın cesedi, dinazorun etrafında oyun oynayan baba-oğul tarafından fark edildi.

Babanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri adamın cansız bedenini dinozor heykelinin içinden çıkardı.

🔴 Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1 — El Mirall.net (@elmirallnet) May 22, 2021

​Yerel gazete El Periódico'ya konuşan bir polis yetkilisi, kayıp ihbarının adamın ailesi tarafından yapıldığını ve iki gündür kendisine ulaşamadıklarını aktardıklarını söyledi.

Diğer yerel medya kaynakları ise olayın cinayet olduğuna dair bir işaret olmadığını, adamın dinozorun içine düşürdüğü cep telefonunu almaya çalışırken hayatını kaybettiğini yazdı.

L'home hauria mort a l'intentar recuperar el telèfon mòbil que li havia caigut en una pota de la figura https://t.co/OqbV3nKjS0 — diariARA (@diariARA) May 23, 2021

​İspanya Polis Teşkilatı ise henüz kesin bir ipucuna ulaşamadıklarını, olayın otopsi sonrası aydınlanacağını bildirdi.