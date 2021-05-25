İngiltere'den Kuzey Akım-2'ye 'Ryanair' yaptırımı tehdidi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Ryanair uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesiyle alakalı, müttefikleriyle Kuzey Akım-2 ve Belarus topraklarından geçen Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattlarına karşı yaptırımları görüştüklerini ifade etti.

Ryanair olayıyla ilgili toplanan İngiltere Temsilciler Meclisi'nde, Dışişleri Komitesi Başkanı Tom Tugendhat, Raab'a hitaben, "Kuzey Akım-2 ve Belarus topraklarından geçen ve zalim rejime para sağlayan Yamal enerji boru hattını durdurmak gerek" diye konuştu.

Raab, "Tugendhat, bir başka önlemin Kuzey Akım olduğunu kaydetti. Bu yönde karar verip partnerlerimize danışacağız, sonra yeni hangi adımlar atılacağına bakacağız" ifadesini kullandı.

Tüm olasılıkları acilen görüşeceklerini dile getiren İngiliz bakan, "Ancak çabalarımızın koordineli olması önemli" diye ekledi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.