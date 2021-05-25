AB, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak, hava sahasını kullandırmayacak

AB, Ryanair uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesini kınayarak, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanması ve bu ülkeye ait hava yolu şirketlerine AB hava sahası ile havaalanlarını kullandırmama kararı aldı.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi devam ederken AB yetkilileri, Belarus konusunu görüşen liderlerin üzerinde uzlaştığı bildirinin Minsk ile ilgili kısmını paylaştı.

Buna göre, liderlerin oluşturduğu AB Konseyi, önceki gün Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair'e ait uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesini kınadı.

Konsey, indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç'in derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Liderler olayı 'eşi görülmemiş ve kabul edilemez' diye nitelendirerek, Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşu'nun acilen soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Liderlerin bildirisinde, Belaruslu yetkilileri ve sektörel hedefleri içerecek yeni yaptırımlar uygulanması, AB’de kurulu hava yolu şirketlerinin Belarus üzerinden geçmemesi çağrısı yapıldı.

Bildiride, Belaruslu hava yolu şirketlerine AB hava sahasının yasaklanması, bu şirketlerin uçaklarının AB havaalanlarına erişiminin engellenmesi de istendi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.