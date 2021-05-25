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    Air France uçağı

    Finnair ve Air France, Belarus hava sahasını kullanmama kararı aldı

    © AFP 2021 / PASCAL PAVANI
    Avrupa
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    Finnair ve Air France havayolu şirketleri, Ryanair uçağının Minsk’e acil iniş yapmasından sonra Belarus hava sahasını kullanmama kararı aldıklarını duyurdu. Air France, ‘bir sonraki talimata kadar’ Belarus hava sahası üzerinden uçuşları sonlandırdığını belirtti.

    Ryanair’e ait uçağın Belarus’un başkenti Minsk’te bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapması ve Belarus’ta aşırıcılık yanlısı olarak kabul edilen Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç’in gözaltına alınmasının ardından dün akşam gerçekleşen AB zirvesinde Avrupa’daki tüm havayolu şirketlerine yapılan çağrı doğrultusunda Finnair ve Air France, Belarus hava sahasını kullanmama kararı aldıklarını duyurdu.

    Finlandiya ulusal havayolu şirketi Finnair, aldığı kararla ilgili bilgilendirmeyi bu sabah Twitter üzerinden yaptı.

    Açıklamada, “Bir sonraki duyuruya kadar Belarus hava sahasını kullanmayı sonlandırıyoruz. Bu karardan etkilenen en yakın sefer, önümüzdeki çarşamba günü Gazipaşa Havalimanı’na yapılacak. Traficom'un tavsiyesi uyarınca rota, Belarus hava sahasından geçmeyecek şekilde düzenlenecek. Uçuş biraz daha fazla sürecek” ifadelerine yer verildi.

    ​Fransa’nın önde gelen havayolu şirketi Air France da bu sabah yaptığı bir duyuruyla Belarus hava sahasından uçmayı sonlandırdığını açıkladı. France Info’nun aktardığı üzere Air France, ‘bir sonraki talimata kadar’ Belarus hava sahası üzerinden uçuşları sonlandırdığını belirtti.

    Belarus havayolu şirketi Belavia, İngiltere ve Fransa uçuşlarını kasıma kadar askıya aldı

    Belarus
    © REUTERS / ANDRIUS SYTAS
    ABD ve Avrupa’dan Belarus üzerinden uçuşları yasaklama çağrısı
    Diğer yandan Belarus havayolu şirketi Belavia, 25 Mayıs – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında Londra ve Paris seferlerini askıya aldığını duyurdu.

    Kararın İngiltere ve Fransa’nın Belarus hava sahasını kullanma yasağı nedeniyle alındığı, Fransız yetkililerin ayrıca Belavia’nın uçuş lisansını askıya aldığı öğrenildi.

    Belavia basın dairesinden yapılan açıklamada, “Değiştiremeyeceğimiz mevcut durumdan ötürü üzüntü duyuyoruz. Yolcularımızdan özür dileriz. Yolcular, biletin geçerlilik süresi boyunca bilet tutarının tamamını cezasız iade edebilir ya da kalkış tarihini değiştirebilir” ifadeleri yer aldı.

    Ne olmuştu?

    Avrupalı havayolu şirketleri, Ryanair’e ait uçağın Belarus’un başkenti Minsk’te bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapması ve Belarus’ta aşırıcılık yanlısı olarak kabul edilen Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç’in gözaltına alınmasının ardından birer birer Belarus hava sahasını kullanmayı bıraktıklarını bildirmişti.

    Uçağın üçüncü ülkede indirilmesi ilk değil

    Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil.

    3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

    ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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    Etiketler:
    Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair, Minsk, Uçuş, Belarus, karar, Hava sahası, Air France, Finnair
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