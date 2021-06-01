Lugansk Halk Cumhuriyeti Ukrayna'yı çocukların bulunduğu okula ateş açmakla suçladı

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) yönetimi, Ukrayna ordusunu içinde çocukların bulunduğu bir okul ve anaokuluna ateş açmakla suçladı.

Lugansk Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordu birlikleri, Zolotoe-5 yerleşiminde içinde çocukların bulunduğu bir okul ve anaokuluna ateş açtı.

LHC’nin Üçlü Temas Grubu’ndaki beşeri işlerden sorumlu yetkilisi Olga Kobtseva, “Dün Zolotoe-5’te bir okul ve anaokuluna ateş açıldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, özellikle gündüz vakti, içinde çocukların bulunduğu zamanda eğitim kuruluşlarına ateş açtı. Hiçbir çocuğun yaralanmaması gerçekten de büyük bir şans” diye konuştu.

Kiev’in eylemlerini gerginliği tırmandırma çabası olarak nitelendiren Kobtseva, “En zayıf yerlerden vuruyorlar, özellikle içinde çocukların bulunduğu zaman çocuk eğitim kurumlarına vuruyorlar” vurgusunu yaptı.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için yeni tedbirler üstünde anlaşmıştı. Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti. Fakat şubat ayından bu yana Ukrayna'nın doğusundaki durum giderek kötüleşti.

Nisan ayında Ukraynalı askerlerin Lugansk Bölgesi’nin Slavyanoserbsk kasabasında yerleştirilen bir mayının infilak etmesi sonucu 17 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmiş, 16 yaşında bir çocuk ise yaralanmıştı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti, nisan başlarında Ukraynalı askerlerin Aleksandrovskoye yerleşimine patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdikleri saldırı sonucu 5 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Kiev ise çocuğun evin bahçesinde bulduğu patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu öldüğünü ileri sürmüştü.