Maas, Almanya'dan silah isteyen Zelenskiy'e olumsuz yanıt verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in silah tedarik edilmesi yönündeki talebini kabul etmediğini açıkladı.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Maas, Zelenskiy'in silah talebine yanıt verdi.

Çatışma bölgesine silah tedarikini eleştiren ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Maas, Almanya'da silah isteyen Zelenskiy'in talebinin reddedildiğini söyledi.

Maas, Ukrayna'nın güneydoğusundaki çatışmanın yalnızca diplomatik önlemlerle çözülebileceğine inandığının altını çizdi.

Maas, daha önceki açıklamalarında da Ukrayna'ya askeri yardım sunulmasından yana olmadığını ifade etmişti.

Zelenskiy, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte Kiev'in Moskova'nın oluşturduğu 'tehdit edici eylemlerden' çok endişe duyduğunu belirterek Berlin'den otomatik tüfekler de dahil çeşitli askeri teçhizat almak istediklerini söylemişti.