Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişiye 4 ay hapis cezası

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Tain-l'Hermitage kentine ziyareti sırasında tokat atan saldırgana 18 ay hapis cezası verildi, cezanın 14 ayı tecil edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan 28 yaşındaki Damien Tarel, Valencia Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, saldırıyı düşünmeden ve planlamadan gerçekleştirdiğini söyledi.

Savcı Perrin ise olayın 'kasıtlı şiddet eylemi' olduğunu belirtti.

Mahkemede, hükümet karşıtı 'sarı yelekler' hareketine sempatiyi duyduğunu belirten Tarel, ayrıca daha önce iki arkadaşıyla beraber Drome bölgesini ziyareti sırasında Macron'a yumurta veya kremalı turta atmayı düşündüklerini söyledi.

"Macron ülkemizin düşüşünü temsil ediyor" diyen Tarel, işsiz olduğunu ve fiziksel engelli kız arkadaşıyla yaşadığını belirterek, cumhurbaşkanının kendisiyle tokalaşmak istemesinden rahatsız olduğunu ve bu hareketin 'bir seçim taktiği' olduğunu söyledi.

28 yaşındaki Tarel için kamu görevlisine saldırı suçundan en fazla üç yıl hapis ve 45 bin euro para cezası istendiği bildirildi. Fransız yasalarına göre, iki yıldan az hapis cezaları para cezasına da dönüştürülebiliyor.

Davada ikinci şüpheli olarak yer alan Tarel'in tokatını kameraya kaydeden kişinin ise evinde arama yapıldığı ve yasa dışı silah bulundurmakla suçlandığı öğrenildi.

​Kovid-19 önlemlerinin aşamalı kalkmasını müteakip halkın nabzını tutmak için ülke turu başlatan Fransa Cumhurbaşkanı, yurttaşlarla el sıkışırken tokatlanmasını "Münferit olayların, aşırı şiddet gösteren bireylerin kamusal tartışmayı ele geçirmesine izin vermeyelim" diyerek değerlendirmişti.

Fransız basını, saldırganın Uzakdoğu kılıç kullanma sanatı olan Kendo yaptığını, ayrıca HEMA ustası olduğunu yazmıştı.