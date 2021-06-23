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    'Dünyanın en mutlu ülkesi' Finlandiya duyurdu: Yabancı işçiye ihtiyacımız var

    © Sputnik / Alexei Danichev
    Avrupa
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    Birleşmiş Milletler 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nun birinci sırasında yer alan Finlandiya, nüfusun yaşlanması nedeniyle çok sayıda yabancı işçiye ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

    Son dört senedir üst üste 'dünyanın en mutlu ülkesi' seçilen Finlandiya, nüfusun hızla yaşlanması sorunuyla karşı karşıya. 

    Birleşmiş Milletler verilerine göre Finlandiya, Japonya'nın ardından nüfusu en çok yaşlanan ikinci ülke konumunda. 2030 yılında ise Finlandiya'da yaşlı bağımlılık oranının yüzde 39.2'den yüzde 47.5'e yükseleceği ön görülüyor. 

    Ülkedeki yetkililer, işgücü ihtiyacının olağanüstü boyutlarda olması nedeniyle çok sayıda yabancı işçiye ihtiyaç olduğunu açıkladı. Finlandiya hükümetine göre, ülkedeki açığı kapatmak için yıllık göçmen sayısının iki katına çıkartılması gerekiyor. Bunun da yılda 20-30 bin ek işgücüne denk geldiği belirtiliyor.

    'Bizden haberleri bile yok'

    Dört yıllık görev süresi bu yaz sona erecek olan Helsinki belediye başkanı Jan Vaavuori, şehrin tanınırlığını yükseltmek ve insanları çekmek için daha fazla uluslararası reklam şirketleriyle işbirlikleri yapmaya başladıklarını söyledi. 

    Finlandiya'nın Asya başta olmak üzere diğer ülkelerden yetenekli kişileri çekebilmesini umduğunu belirten Vaavuori, koronavirüs sonrası da uluslararası hareketliliğin artmasını beklediğini söyledi. 

    Vaavuori, uzun süredir en mutlu ülke listesinde yer almalarının beklediği çekimi getirmediğini ifade ederek, "Paris'te, Londra'da, Roma'da veya New York'ta sokaktan birini çevirip sorsanız, muhtemelen bizden haberleri bile yoktur" dedi.  

    Vaavuori, yeni kurulan şirketlere işaret ederek, "Bana, bekar olduğu sürece dünyanın herhangi bir yerinden kişiler için Helsinki'de çalışma imkanı sunabileceklerini söylediler. Ancak eşlerinin hala düzgün bir iş bulma konusunda büyük sorunları var" dedi. 

    Kariyer siteleri oluşturuluyor

    OECD ülkeleri arasında en büyük vasıflı işçi sıkıntısıyla karşı karşıya olan Finli girişimler ise, denizaşırı yetenekleri daha ülkeye çekmek için ortak bir kariyer sitesi oluşturuyor.

    Gıda dağıtım firması Wolt'tan Shaun Rudden, "Tahmin edebileceğiniz gibi, bu yavaş ve zor bir süreç.  İşlerimize başvuranlar için ülke değiştirme sürecini mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

    Finlandiya, ifade özgürlüğü, cinsiyet eşitliği, yolsuzlukla mücadele ve çevre gibi vatandaşların hayat kalitesini yükselten alanlarda üst seviyelerde yer alıyor. Ancak gelişmiş ülkelerde yükselen aşırı sağdan Finlandiya da nasibini almış durumda. Zira, ülkede göçmen karşıtlığı oldukça yüksek seviyede.

     

     

    Etiketler:
    iş gücü, Yaşlı nüfus, Nüfus, genç nüfus, Dünya'nın en mutlu ülkeleri, Finlandiya
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