İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "Ne yazık ki Türkiye, kadına yönelik şiddeti, önleme, koruma ve kovuşturma amacıyla yasal olarak bağlayıcı araçlarla ele alan İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, 1 Temmuz (dün) itibarıyla resmen sözleşmeden çekildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter üzerinden Türkiye'nin bu kararına ilişkin bir açıklama yaptı. Linde, #FeministDışPolitika ve #İstanbulSözleşmesi etiketleriyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki Türkiye, kadına yönelik şiddeti, önleme, koruma ve kovuşturma amacıyla yasal olarak bağlayıcı araçlarla ele alan İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor. İsveç, sözleşmenin uygulanması için çalışmaya devam edecektir."

Regrettably, Turkey withdraws from the #IstanbulConvention, which addresses violence against women with legally binding tools to prevent, protect and prosecute. Sweden will continue to work for the implementation of the convention. #FeministForeignPolicy — Ann Linde (@AnnLinde) July 2, 2021

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