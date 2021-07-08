İspanya Başbakanı Sanchez'in basın toplantısı Rus savaş uçağı nedeniyle yarıda kesildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın Siauliai kentindeki NATO üssünde düzenlediği basın toplantısı, iki NATO uçağının Rus uçağına önleme yapmak için acilen havalanması nedeniyle yarıda kesildi.

Nauseda ve Sanchez, Litvanya'nın en büyük şehirlerinden Siauliai'daki NATO üssünde bir araya geldi.

Taraflar, görüşmenin ardından savaş uçaklarının önünde basın toplantısı düzenlerken Kaliningrad'dan havalanan, bölgede rutin olarak devriye yapan Rus savaş uçağı NATO askerlerini alarma geçirdi.

Yayınlanan videoya göre NATO askerleri, Rus uçağına önleme yapmak için hemen Sanchez ve Nauseda'nın arkasında duran uçaklara binmeye başladı.

Daha sonra iki ülke yetkililerinin uyarısıyla Sanchez ve Nauseda, basın toplantısını yarıda keserek hangardan çıkarıldı. Uçaklar havalandıktan sonra basın toplantısı devam etti.

İspanya hükümeti, 2 Eurofighter uçağının Rus uçağına önleme yapmak için havalandığını duyurdu. Olayla ilgili başka detaya yer verilmedi.

Rusya, bölgede düzenli olarak devriye uçuşları gerçekleştiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bu uçuşların hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirildiğini vurguluyor.