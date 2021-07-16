Almanya'da sel: Ölü sayısı 100'ü aştı, 114 bin haneye elektrik verilemiyor

Almanya’nın batısında yaşanan aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103'e yükseldi. Ayrıca, 114 bin hanede elektrik kesintisi yaşanıyor.

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde yaşanan sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor.

Son verilere göre, dün itibarıyla 93 olan ölü sayısı 103'e yükseldi. En az bin 300 kişi ise kayıp.

Ülkenin en büyük elektrik dağıtım şebekesi şirketi Westnetz, sel nedeniyle bugün itibarıyla 114 bin haneye elektrik verilemediğini açıkladı.

"Tüm personelimiz elektiriğin yeniden verilebilmesi için var gücüyle çalışıyor" diyen Westnetz sözcüsü, bazı bölgelere ise yollarda oluşan hasar nedeniyle çalışanların ulaşamadığını söyledi.

Westnetz, selin meydana geldiği ilk saatlerde vatadaşların güvenliği için trafoların kapatıldığını belirtmişti.

Şirket, bazı vatandaşların gönüllü olarak elektrik ekipmanlarını ve su pompalarını personellerine verdiğini ve bu kişilerin masraflarının daha sonra karşılanacağını açıkladı.

Selden etkilenen bazı bölgelerde telefon şebekeleri de çalışmıyor.

Öte yandan, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre'nin bir bölümünün de sel nedeniyle hayat felç olmuş durumda.