Danimarka'dan Kuzey Akım-2'yi Rusya için 'Pirus zaferine' dönüştürme çağrısı

Danimarka'nın eski Dışişleri Bakanı Uffe Ellemann-Jensen, Berlingske için kaleme aldığı yazısında, Rus doğalgazına bağımlı olma tehdidini azaltmak için Norveç-Polonya doğalgaz boru hattı yapımının en kısa zamanda tamamlanması gerektiğini belirterek, "Avrupalılar, Rusya'ya baskı yapma ihtiyacı doğduğunda, musluğu kapatma fırsatına sahip olmalı" ifadelerini kullandı.
Alternatif olarak ABD'nin sıvılaştırılmış gazını satın almayı öneren Danimarkalı politikacı, Avrupa'nın ortak enerji politikasının da gaz piyasasında Moskova'ya baskı yapabileceğini yazdı.
ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli müteahhit şirketin çalışmalara son vermesi nedeniyle Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım-2 boru hattı yapımını kendi gücüyle tamamlamaya çalışıyor.
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