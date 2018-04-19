Jerome Hamon adlı Fransıza yapılan ilk yüz naklinin ardından yüzünün deforme olması sonucu ikinci kez yüz nakli yapıldı.

© Fotoğraf : DHA Yüz nakli yapılan Recep Sert tahliye oldu

Jerome Hamon’a ilk kez yüz nakli 2010’da yapıldıktan sekiz yıl sonra ikinci yüz nakli yapıldı. Bu anlamda dünyada bir ilk olan ikinci yüz naklinin yapılmasıyla, Hamon yeni yüzüyle hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Euronews'in aktardığına göre, ikinci yüz naklinin 16 Ocak’ta yapıldığı, fakat sonuç için beklemek istediklerini söyleyen Paris Georges-Pompidou Hastanesi, ikinci yüz naklini 17 Nisan’da yapılan basın açıklamasıyla halka duyurdu. Yüz naklinin ardından “Kendimi çok iyi hissediyorum” diyen Hamon, “Hastane ortamından ve ilaçlardan bir an önce kurtulmayı çok istiyorum” şeklinde konuştu.

Dünyada ilk kez aynı kişiye ikinci yüz nakli yapıldı https://t.co/Eo5kHZAhyh pic.twitter.com/CgKPrFTbZt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 18, 2018

​Hamon'un yüzü ilk olarak, Von Recklinghausen adındaki genetik bir hastalık nedeniyle deforme olmuştu. Bunun üzerine 2010’da kendisine nakledilen yüzle tekrar sağlıklı yaşamına devam etmişti.

ANTİBİYOTİK YÜZÜNDEN İKİNCİ KEZ NAKİL OLMAK ZORUNDA KALDI

© AFP 2018 / DENIS CHARLET Dünyanın ilk yüz nakli yapılan hastası öldü

2015’te ise soğuk algınlığına yakalanan Jerome Hamon, antibiyotik tedavisine başladı. Kullandığı antibiyotiğin ardından 2016’da yüz tekrar deforme olma belirtileri gösterdi. Bunun ardından 2017’de tekrar hastaneye yatan Hamon, Kasım 2017’den Ocak 2018’e kadar yüzü olmadan yaşamına devam etti. İkinci yüz naklini yapan kişi ise, 22 yaşında Paris yakınlarında hayatını kaybeden bir genç oldu.

Hamon’un doktoru Laurent Lantieri, bir daha yüzün kafa tasıyla iyice tutuşması ve deforme olmaması için ‘antikor kanının temizlendiğini’ belirtti.

Jerome Hamon, şimdilik hastane gözetiminde kalmaya devam ediyor.