Euronews'in aktardığına göre, ikinci yüz naklinin 16 Ocak’ta yapıldığı, fakat sonuç için beklemek istediklerini söyleyen Paris Georges-Pompidou Hastanesi, ikinci yüz naklini 17 Nisan’da yapılan basın açıklamasıyla halka duyurdu. Yüz naklinin ardından “Kendimi çok iyi hissediyorum” diyen Hamon, “Hastane ortamından ve ilaçlardan bir an önce kurtulmayı çok istiyorum” şeklinde konuştu.
Dünyada ilk kez aynı kişiye ikinci yüz nakli yapıldı https://t.co/Eo5kHZAhyh pic.twitter.com/CgKPrFTbZt— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 18, 2018
Hamon'un yüzü ilk olarak, Von Recklinghausen adındaki genetik bir hastalık nedeniyle deforme olmuştu. Bunun üzerine 2010’da kendisine nakledilen yüzle tekrar sağlıklı yaşamına devam etmişti.
ANTİBİYOTİK YÜZÜNDEN İKİNCİ KEZ NAKİL OLMAK ZORUNDA KALDI
Hamon’un doktoru Laurent Lantieri, bir daha yüzün kafa tasıyla iyice tutuşması ve deforme olmaması için ‘antikor kanının temizlendiğini’ belirtti.
Jerome Hamon, şimdilik hastane gözetiminde kalmaya devam ediyor.
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