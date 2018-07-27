Çin'in yeni süper bilgisayarının prototipi tamamlandı

Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi Başkanı Liu Guangming, yeni nesil süper bilgisayarın ülkede bilim ve ekonomi alanlarındaki problemleri çözme konusunda yeri doldurulamaz bir teknolojiye sahip olmasının beklendiğini söyledi.
Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi Uygulamalı Araştırma ve Geliştirme Bölümü Başkanı Mıng Şiangfey de yapay zeka, büyük veri, bulut ve süper bilgisayarı birbirine entegre eden yüksek performanslı hizmet platformunun, Tienhı-3 süper bilgisayarı temelinde inşa edileceğini bildirdi.
#supercomputer Tianhe-3 Passes Tests in North #China— CCTV+ (@CCTV_Plus) 27 Temmuz 2018Mıng, "Süper bilgisayar, meteoroloji, havacılık, deprem araştırmaları, enerji kaynaklarının keşfi, genetik mühendisliği ve büyük verinin işlenmesinde önemli rol oynayacak." ifadelerini kullandı.
The research and development of the prototype of China's new-generation exascale supercomputer Tianhe-3 were complete, the National Supercomputer Center in Tianjin in north China announced Thursday. https://t.co/cn5UBlSyCK pic.twitter.com/1FszzXjnNv
Tienhı-3 süper bilgisayarına ilişkin geçen yıl yapılan açıklamada, bilgisayarın işlemcilerinden işletim sistemine kadar tamamen yerli olarak üretileceği ve saniyede bir kentilyon işlem kapasitesine sahip olacağı açıklanmıştı.
Çin daha önce Tienhı-1, Tienhı-2 ve Sunway Taihulight adlı süper bilgisayarlar üretmiş ve dünyada 6 ayda bir düzenlenen en hızlı süper bilgisayarlar yarışmasında birinci gelmişti.
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