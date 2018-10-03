2018 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2018 Nobel Kimya Ödülü, enzim araştırmalarında yaptıkları keşifler nedeniyle ABD'li bilim insanları Frances Arnold ve George Smith ile İngiliz araştırmacı Gregory Winter'a verildi.

© REUTERS / Hanna Franzen/TT News Agency 2018 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2018 Nobel Kimya Ödülü, ABD'li bilim insanları Frances Arnold ve George Smith ile İngiliz araştırmacı Gregory Winter'a gitti.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi'nin vereceği 1.01 milyon dolarlık para ödülünün yarısı Pasadena'daki Caltech'ten France Arnold'a verilecek diğer yarısı ise Missouri Üniversitesi'nden George Smith ile Cambridge'deki MRC Laboratuvarı'nda çalışan Gregory Winter arasında paylaştırılacak.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

ARNOLD, NOBEL KİMYA ÖDÜLÜNÜ KAZANAN 5. KADIN OLDU

​Bu yılın kazananları yeni proteinler yaratmak için 'güdümlü evrim' adlı bir teknik kullanmıştı. Bu teknik yeni ilaçların ve biyoyakıtların üretimi gibi geniş bir alanda kullanıldı.

Profesör Frances Arnold belirli görevler yapabilecek enzimlerin geliştilmesi için doğal seçilimi taklit eden metodu ilk kullanan kişiydi. Enzimler canlı hücrelerde kimyasal tepkimeleri hızlandıran biyolojik katalizörler.

Nobel Kimya Ödülü'ü kazanan 5. kadın olan Arnold'un geliştirdiği bu 'güdümlü evrim' şu anda yeni enzimlerin yaratılmasında sıkça kullanılan bir yöntem.

Frances Arnold, awarded the 2018 #NobelPrize, conducted the first directed evolution of enzymes, which are proteins that catalyse chemical reactions. Enzymes produced through directed evolution are used to manufacture everything from biofuels to pharmaceuticals.@francesarnold pic.twitter.com/TGRxgjEHzv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

​George Smith ise yeni proteinler geliştirmek için 'faj gösterimi' adlı bir yöntem geliştirdi.

Sir Gregory Winter da bu yöntemi kullanarak virüsleri etkileyen bakterileri ( bakteriyofaj) yeni antikorlar üretmek için kullandı. Büyük proteinler olan antikorlar bağışıklık sistemimiz tarafından zararlı bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirmek için kullanılıyor.

Sir Gregory Winter, awarded the #NobelPrize in Chemistry, has used phage display to produce new pharmaceuticals. Today phage display has produced antibodies that can neutralise toxins, counteract autoimmune diseases and cure metastatic cancer. pic.twitter.com/p5fOfo0DwJ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

​Bu yöntemi kullanarak üretilen ilk antikor olan 'Adalimuamb' 2002'de onaylanmış ve eklem iltihabı, sedef hastalığı ve inflamatuvar bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılmaya başlanmıştı.

O zamandan bu yana faj gösterimi tekniği ile toksinleri nötralize eden, otoimmun hastalıkları etkisizleştiren ve metastatik kanseri tedavi edebilen antikorlar üretildi.