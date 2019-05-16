İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracının görüntüleri yayınlandı

NASA tarafından yapılan bir basın açıklamasında İsrailli SpaceIL şirketinin Ay görevi için gönderdiği ancak başarısız olup yüzeye çakılan Beresheet uzay aracının görüntülerinin tespit edildiği belirtildi.
© Fotoğraf : İHA
NASA'nın ay gözlem aracı Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) tarafından kaydedilen görüntülerde, Beresheet'in Ay yüzeyinde çakıldığı bölge ve etki alanı yer alıyor.
11 Nisan'da iniş sırasında ana motorunda bir arıza meydana gelmesi sonucunda Ay yüzeyine çakılan aracın görüntüleri, yüzeyden 90 kilometre yukarıdan çekildi.
Here are before and after images of the Beresheet impact site on the Moon, captured by my camera team. Learn more at https://t.co/sxep7esAKR pic.twitter.com/zzpbLS2B1a— NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (@LRO_NASA) May 15, 2019
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