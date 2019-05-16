İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracının görüntüleri yayınlandı

Ay'a iniş denemesinde bulunan ancak başarısız olarak yüzeye çakılan İsrail'in Beresheet uzay aracının görüntüleri yayınlandı.

NASA tarafından yapılan bir basın açıklamasında İsrailli SpaceIL şirketinin Ay görevi için gönderdiği ancak başarısız olup yüzeye çakılan Beresheet uzay aracının görüntülerinin tespit edildiği belirtildi.

NASA'nın ay gözlem aracı Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) tarafından kaydedilen görüntülerde, Beresheet'in Ay yüzeyinde çakıldığı bölge ve etki alanı yer alıyor.

11 Nisan'da iniş sırasında ana motorunda bir arıza meydana gelmesi sonucunda Ay yüzeyine çakılan aracın görüntüleri, yüzeyden 90 kilometre yukarıdan çekildi.