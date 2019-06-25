Rus Soyuz kapsülü 204 gün sonra Dünya'ya döndü

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain'in içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla iniş yaptığı, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

ЕСТЬ ПОСАДКА! «Антаресы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС11 благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полёта!



Трансляция — https://t.co/ip4MnegEqX

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TOUCHDOWN! Welcome home, Oleg, Anne and David!#SoyuzMS11: live broadcast — https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/29udbRy3Vc — РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 Haziran 2019

​Açıklamada, ekibin UUİ’de 204 gün kaldığı ve bu sürede çeşitli bilimsel araştırmalar ve denemeler gerçekleştirdiği kaydedildi. Ekibin batarya değiştirmek için iki kez uzay yürüyüşü yaptığı, istasyonun güç sistemleri üzerinde çalıştığı belirtildi.

#СоюзМС11



Специалисты поисково-спасательных групп добрались до спускаемого аппарата и начали проводить эвакуацию вернувшегося на Землю экипажа корабля «Союз МС-11».



Самочувствие Олега Кононенко, Давида Сен-Жака и Энн Макклейн хорошее. pic.twitter.com/M85sOPLuma — РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 Haziran 2019

​Soyuz MS 11, geçen yıl 3 Aralık'ta fırlatılmıştı.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.