Kayıt
10:13 02 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Beyin implantı fare

    Japonya da hayvan vücudunda insan organı büyütmeye izin verdi

    © REUTERS /
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 24

    İnsan hücreli hayvan embriyosu kısıtlamalarını kaldıran Japon hükümeti, bilim dünyası için önem arz eden, ama etik tartışmaları da beraberinde getiren bir karar aldı. Hayvan vücudunda insan organı geliştirilmesine izin veren ülkeler arasında Japonya da katıldı.

    bir çift domuz
    © Fotoğraf : Twitter
    Yapay akciğer nakledilen domuzlar 3 haftayı aşkın süre hayatta kaldı
    Japonya'da ilk kez izin verilen hayvan vücudunda insan organı geliştirme araştırması, değiştirilmiş hayvan embriyolarına insan kaynaklı uyarılmış pluripotent kök hücre (iPS) naklini içeriyor. Bunlardan hareketle bedenin herhangi bir parçasının yapı taşlarının yaratılabileceği belirtiliyor.

    Bilim insanlarına göre, bu, insanlara nakledilecek organların hayvanların içinde geliştirileceği bir geleceğe yönelik çok uzun yolda atılmış ilk adım. 

    Araştırmanın başında bulunan Tokyo ve Stanford Üniversitesi genetik profesörü Hiromitsu Nakauchi, iznin çıkması için yaklaşık 10 yıl uğraştıktan sonra artık deneye başlamaya hazır olduklarını söyledi. 

    Araştırma kapsamında, pankreas gibi belli organları olmayan fare ya da domuz embriyoları üretilecek. 

    Değiştirilmiş embriyolara insan iPS hücreleri yerleştirilecek ve bunlar kayıp pankreas geliştirecek.

    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıya transparan organ üretti
    © REUTERS / MICHAEL DALDER
    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti
    7

    Embriyolar yerleştirilecekleri rahimde taşınırken işleyen insan pankreası haline gelecek. 

    Önaraştırmalar, sıçanlarda fare pankreası geliştirilmesi gibi bazı umut vaat eden işaretler verdi.

    Pankreaslar farelere geri nakledildiğinde başarılı şekilde çalıştı ve diyabetli farede kan şekeri düzeylerini kontrol etti. 

    Ama diğer denemeler daha karmaşık geçti.

    Üç boyutlu yazıcıyla yapılan insan kalbi
    © REUTERS / Amir Cohen
    Organ naklinde tarihi bir buluş: üç boyutlu yazıcıyla kalp
    7

    Sıçanlarda fare böbreği geliştirildi, ama farelere yerleştirilen sıçan kök hücreleri bunları kabul etmedi.

    Sıçanlarda fare böbrekleri tam teşekküllü geliştirildi, ama sıçanlar, fare kök hücrelerini almaları öncesi değişimden geçirilme yöntemleriyle bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle doğumdan kısa süre sonra öldü.

    Yeni onaylanan araştırmanın bu sahada karşılaşılabilecek engelleri anlamalarına yardımcı olacağını söyleyen Nakauchi, domuzda insan organı büyütme aşamasından daha çok uzakta olduklarını belirtti. 

    "Bize kemirgen modellerinin kullanıldığı kavram kanıtlama çalışmalarını gösterdiler. Ancak insan ile domuz arasındaki genetik mesafeyi aşmak kolay değil" diyerek ekledi:

    Kadın beyni, erkek beyninden daha aktif çalışıyor
    © AA /
    Beyindeki cinsellik ve agresifliği kontrol eden hücreler, yalnızca erkeklerde bir arada bulunuyor

    "Araştırma daha yeni başlıyor. Bir-iki yıl içinde insan organı türetmemizi beklemeyin."

    ABD gibi bazı ülkelerde yürütülen bu deneylere ilk kez izin vermek için Japonya'da hayvanlara insan hücresi nakliyle ilgili düzenlemeler değiştirildi. 

    Daha önce araştırmacılardan insan hücresi nakledilmiş hayvan embriyoların 14 günün ardından sonlandırılmasını talep eden ve embriyoların gelişmeleri için hayvan rahmine yerleştirilmesine izin vermeyen Japonya, mart ayında bu kısıtlamaları kaldırdı. 

    Organaut yazıcısı
    © bioprinting.ru
    Rus bilim insanları 3D yazıcıyla uzayda fare tiroidi geliştirdi: Gelecekte insan organı üretilebilir

    Böylece bilim insanlarının bu alandaki araştırma projeleri için tek tek izin talebinde bulunmalarının yolu açıldı. 

    Hayvan rahmine insan hücresi nakşedilmiş hayvan embriyosu yerleştirmenin sonucunda, 'kimera' denilen ve hem hayvan hem de insan hücreleri içeren bir organizma meydana geliyor. Bu da pek çok etik soru işaretini beraberinde getiriyor. 

    Bu süreçle ilgili kurallar ülkeden ülkeye değişiyor. ABD'de kimera yaratmaya federal kısıtlama yok. Diğer ülkeler kimeraların iki haftadan uzun canlı tutulmasını yasaklıyor. 

    2018 Sualtı Fotoğrafçıları Yarışması'nın kazananları
    © Fotoğraf: Borut Furlan/UPY2018
    ABD polisi uyardı: Uyuşturucuyu tuvalette yok etmeyin, timsahlar 'meth-gator'a dönüşebilir

    Etik tartışmalarda kullanılan 'insan-hayvan melezi' tanımlamasına genelde uzmanlar itiraz ediyor. 

    Harvard Tıp Fakültesi stratejik danışmanı Dr M. William Lensch, 'insan-hayvan melezi' tanımının doğru olmadığı, hibritlerle kimeralar arasında büyük fark bulunduğu görüşünde. 

    Bunu şöyle açıklıyor:

    "İnsan-hayvan hibritinde her hücredeki DNA'ların yarısının insan, diğer yarısının hayvan olması gerekir. Bunun tersine, kimera insan ve hayvan hücrelerinin bir karışımını içerir. Doğru terimi kullanmak önemlidir."

    Etiketler:
    domuz, Fare, kimera, melez, hibrit, Hiromitsu Nakauchi, pankreas, hayvan embriyosu, insan hücresi, Japonya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çocukların yaşadığı travmayı atlatması için ‘Travmanın sağaltılmasında etkili bir yol olarak oyun’ adlı projeyi hayata geçiren Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, önce projede yer alanlara yönelik bir eğitim gerçekleştirdi.
    Travmaya oyunla terapi
    Zarif: ABD, Orta Doğu politikasıyla Vietnam'dan bu yana en büyük yenilgiye uğradı
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet