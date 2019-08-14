Yeni Zelanda'da 'insan boyutunda' penguenlerin fosilleri bulundu

Yeni Zelanda'da bulunan fosillerin yaklaşık 1,6 metre uzunluğunda, 80 kilo ağırlığında bir hayvana ait olduğu belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Canterbury Müzesi tarafından 'canavar penguen' olarak adlandırılan hayvanın en az 56 milyon yıl önce Paleosen Çağı'nda yaşadığı düşünülüyor.

'ŞİMDİYE KADAR BULUNAN EN BÜYÜK TÜR'

Müzenin küratörü Paul Scofield, "Bu, şimdiye kadar bulunan en büyük penguen türlerinden biri" dedi. Scofield, bu türün Güney Yarımküre'deki sulara özel bir tür olduğunu ifade etti.

A penguin about the size of a human has been unearthed in Waipara, North Canterbury.



The species weighed up to 80kg and about 1.6m tall, one of the largest penguins ever discovered. https://t.co/zvg7hkTckC — RNZ (@radionz) August 13, 2019

​Penguenlerin bu dev boyutlara ulaşmasına neden olarak, dinozorlarla beraber deniz sürüngenlerinin de aynı zamanlarda okyanuslardan yok olması gösteriliyor.

Scofield, "O zamanlar hayvanlar çok hızlı gelişiyordu. O dönem, Yeni Zelanda civarındaki su sıcaklığı, şimdiye kıyasla daha ideal seviyelerdeydi. O zamanlar 25 dereceydi, şimdi 8 derece" dedi.

'Crossvallia waiparensis' olarak bilinen bu dev penguen türleri, bir diğer tarih öncesi penguen türü 'crossvallia unienvillia'ya benziyor. Bu türler de Antarktika'da bulunuyordu.

Araştırmacılara göre, 'crossvallia pengueni'nin ayaklarının diğer türlere göre yüzmelerine yardımcı oluyordu.

Scofield, bu dev penguenlerin Yeni Zelanda civarındaki suları dev kaplumbağalar, mercanlar ve tuhaf görünümlü köpek balıklarıyla paylaştıklarını söylüyor.

REKABET YÜZÜNDEN Mİ YOK OLDU?

Dev penguenlerin Güney Yarımküre sularından neden kaybolduğuna ilişkin net bir bilgi yok.

Ama en yaygın teori, yok olmalarındaki en büyük nedenin diğer deniz memelileriyle aralarındaki rekabet olabileceği yönünde.

Günümüzde en büyük penguen olarak bilinen İmparator Penguen türlerinin boyu yaklaşık 1,2 metre.

Daha önce yine Yeni Zelanda'da 2017 yılında Christchurch kenti kıyılarında 55-60 milyon yaşında olan, insan boyutlarında bir penguenin fosili bulunmuştu.