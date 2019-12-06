Ay'a inerken kaybolan Vikram aracı bulundu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), pazartesi günü yaptığı duyuruda Hindistan'ın büyük hedefleri olan Chandrayaan-2 misyonunun bir parçası olan Vikram Ay iniş aracının kaza alanını bulduğunu bildirdi.

Chip.com.tr'den Levent Öztürk'ün aktardığına göre, NASA'nın Ay Gözlem Yörünge (LRO) aracı o zamandan beri iniş aracını arıyordu ancak en azından başlangıçta, geçişler sırasında çekilen gölgeli yüzey fotoğraflarında aracı bulmayı başaramamıştı. Ancak LRO, en sonunda dikkatli gözler yardımıyla iniş aracının enkaz alanını bulmayı başardı ve kaza alanının daha iyi fotoğrafları çekildi.

NASA tarafından belirtildiğine göre fotoğraf ana çarpma alanını gösteriyor. Yeşil noktalar doğrulanmış veya muhtemel uzay aracı enkazını gösterirken mavi noktalar da çarpma ile bozulan toprağı gösteriyor.

Amateur astronomer helps NASA find India's crashed Vikram lunar landerhttps://t.co/t39V89xKct



📸 NASA satellite image shows the Vikram Lander impact point on the Moon pic.twitter.com/bRqsqlaQDv — AFP news agency (@AFP) December 3, 2019

Daha önceki ışık durumları, iniş aracının Ay yüzeyinde çarparak parçalandığı yerde oluşan ufak değişimleri fark etmeyi zorlaştırmıştı. NASA, bu noktayı fark etmeyi kolaylaştıran bir başka işlenmiş fotoğraf daha yayınladı.

İniş aracı ve içerisinde yer alan keşif aracı üzücü bir son yaşamış olabilir ancak Chandrayaan-2 yörünge aracı halen yükseklerden Ay'ı detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor. Vikram, Ay inişlerinin zorluğunu bir kez daha gösteriyor ve NASA, "Kayba rağmen yüzeye bu kadar yaklaşmak büyük bir başarıydı" cümlesini kuruyor.

Eylül ayında Hindistan Ay'a yumuşak iniş yapan dördüncü ülke olmaya çalışmıştı ancak Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), Vikram Ay yüzeyine yaklaşırken bağlantıyı kaybetmişti ve araç adeta sırra kadem basmıştı.

ISRO, aracın sağlam bir şekilde inmiş olabileceğini ümit etmiş ancak daha sonra kasım ayında kazayı onaylamıştı.