Akdeniz’de Roma dönemine ait en büyük gemi enkazı keşfedildi

Roma İmparatorluğu döneminde Akdeniz’de şarap ve zeytinyağı taşımacılığı yapan bir gemiye ait enkaz bulundu. Keşif şimdiye kadar Akdeniz’de bulunan en büyük gemi enkazı.

Yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait, Roma İmparatorluğu döneminde Akdeniz’de taşımacılık yapan bir gemiye ait enkaz keşfedildi. Enkazda geminin içindeki büyük iki kuplu testiler bulundu. Bu testilerle şarap ve zeytinyağı taşımacılığı yapılıyordu. Ancak bazı nedenlerle gemi varacağı hedefe ulaşamadı.

Denizin dibinde yaklaşık iki bin yıldır kayıp durumdaki bu büyük gemi, arkeologlar tarafından içindeki yüklerle birlikte keşfedildi. Geminin M. Ö. 100 ile M.S. 100 arasında bir tarihe ait olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu keşif Doğu Akdeniz'de şimdiye kadar bulunan en büyük klasik batık olarak tanımlandı.

This ship has languished at the bottom of the sea for around two millennia https://t.co/8pIi39ROmk — CNN International (@cnni) December 16, 2019

Araştırmayı Avrupa Birliği finanse etti

​35 metrelik geminin enkazı 6.000 testi yüküyle birlikte, Kefalonya (Yunanistan’ın batı açıklarındaki İyonya adalarından biri) kıyılarında deniz dibinde yapılan sonar donanımlı bir araştırması sırasında keşfedildi. Keşif Patras Üniversitesi'nin Oceanus ağı tarafından yapay zeka görüntü işleme teknikleri kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırma, Avrupa Birliği Interreg programı tarafından finanse edildi.



Patras Üniversitesi'nden George Ferentinos'a göre, keşif 'tüm Akdeniz’de bulunan döneme ait dördüncü en büyük gemi enkazına ait ve büyük bir arkeolojik öneme sahip.'



