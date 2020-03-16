Avustralyalı bilim insanları: Halihazırda piyasadaki iki ilaç koronavirüsü tedavi edebiliyor

Brisbane kentindeki RBWH'de yürütülen araştırmaya göre biri sıtma diğeri HIV tedavisinde kullanılan iki ilaç, koronovirüsü yenmekte de son derece etkili.

Avustralya'nın Brisbane kentindeki Kraliyet Brisbane ve Kadın Hastanesi (RBWH) Bulaşıcı Hastalıklar profesörü David Paterson, yeni tip koronavirüsün (KOVID-19) ilaçla tedavi edilmesi araştırmalarında ilerleme kaydettiklerini duyurdu.

'Ramak kaldı'

Prof. David Paterson, yeni tip koronavirüsün devasının ne olduğunu belirlemelerine ramak kaldığını, ama araştırmanın hızlanması için daha fazla bağışa ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Let’s hope they are successfully getting closer each day! Coronavirus treatment: Australian researchers ‘within reach’ of cure. https://t.co/obDmOWGiKS — Live A Little (@nowismytime1) March 16, 2020

'Aile hekiminin reçeteye yazabileceği bir ilaç'

Paterson, laboratuvardaki testlerde iki ilacın koronavirüse set çektiğini saptadıklarını, bu bulguyu insanlar üzerinde denemeye hazırlandıklarını söyledi.

İki ilacın da etkili göründüğünü, birinin diğerinden daha iyi olup olmadığını belirlemeleri gerektiğini aktaran Paterson, aile hekiminin reçeteye yazabileceği bir ilaç belirleme umudunu dile getirdi.

On @TheProject tonight, Prof David Paterson from the RBH discussed treating people in the early stages of #COVID19 with two drugs previously used to treat HIV and malaria. Will help people avoid ICU. ⁦@Forthleft2⁩ - some good news for a change. https://t.co/PVEdUSu2Rl — Daphne Truesdale 🌏🐘🐨🐾🌳 (@comradescarlet) March 16, 2020

Test tüpünde koronavirüsü alt etti

Biri sıtma diğeri HIV tedavisinde kullanılan bu iki ilaç, test tüpü denemelerinde koronavirüsü etkin şekilde yok etti.

Avustralya'da kullanımda olan her iki ilaç da hem ülkede hem de yurtdışında koronavirüs kapmış kişilere verildiğinde umut vaat eden sonuçlar elde edildi.

Kesin deva olmalarının ne kadar yakın olduğuyla ilgili soru üzerine Paterson, böyle bir potansiyel bulunduğunu, ancak çok sayıda insan üzerinde geniş çaplı deneyler tamamlanmadan kesin deva olarak yazılamayacaklarını belirtti.

'Üç ay içinde çözülür'

Avustralya'daki hastanelerle koordinasyona giderek mümkün olduğu kadar çabuk yanıt alabilmek için ortak protokol üzerinde hep birlikte çalışmayı amaçladıklarını anlatan bulaşıcı hastalıklar uzmanı, insanlar üzerinde denemeler başarılı olursa, ilaçların koronavirüsü tedavide etkin olup olmadığını üç ay içinde öğreneceklerini öngördü.

İnsanlar üzerinde denemeler birkaç hafta içinde başlayabilir, ama bunun için 750 bin dolar fona ihtiyaç var. RBWH Vakfı bunun için bağış kampanyası başlattı.