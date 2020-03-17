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16:06 17 Mart 2020
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    Çocuk - koronavirüs

    Araştırmaya göre, çocuklar koronavirüsün gizli taşıyıcıları olabilir

    © REUTERS / JESSE WINTER
    Bilim
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (848)
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    Çinli bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırma hafif koronavirüs semptomları geçirmelerine rağmen çocukların virüsü yetişkinlere taşıyabileceğini gösterdi. Boğaz ve burnundan alınan örneklerle yapılan testlerinin negatif çıkması nedeniyle taburcu edilen bir çocuğun, 13 gün sonra yapılan dışkı testi pozitif sonuç verdi.

    Çin’de gerçekleştirilen bir araştırma ailelerin yüreğine su serperken okulların geçici süreliğine kapatılmasının koronavirüsün yayılmasını önlemede doğru bir adım olabileceğini ortaya koydu.

    Nature Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, çocuklar koronavirüse yakalandığında genel olarak hafif semptomlar gösterse de, semptomların ortadan kalkmasından uzun süre sonra dahi virüsü yayabilir.

    Çin’in Guangzhou kentindeki Kadın ve Çocuk Tıp Merkezi’nden Huimin Xia’nın yönettiği ekibin gerçekleştirdiği araştırmada 2 ila 15 yaşlar arasında 745 Çinli bebek ve çocuk incelendi. Çocuklar, Kovid-19 teşhisi konulmuş ebeveynler veya yakınların bulunduğu ailelerden seçildi.

    İnceleme neticesinde çocuklardan yalnızca 10’unda (%1.3) koronavirüse rastlandı. Hasta çocuklar tedavi merkezine alındı ve hiçbir çocukta şiddetli semptom görülmedi. Çocuklardan 7’sinde yüksek ateş görüldü, ancak hiçbirinin ateşi 39 derecenin üzerine çıkmadı.

    Hastaneden taburcu edildikten 13 gün sonra dışkı testi pozitif çıktı

    Ancak makalede hafif semptomlar gösteren veya hiçbir semptom göstermeyen çocukların risk grubundaki ebeveynlere virüsü aktarabileceklerine dikkat çekildi. Yazıya göre, virüsün çocuktan bir yetişkine taşınması, sanılandan çok daha sonra gerçekleşebilir. Zira daha önce enfekte olmuş çocukların burun ve boğazlarından alınan test çubuklarında sonuç negatif çıksa da, dışkı testlerinde virüsün izlerine rastlandı.

    Boğaz ve burun örnekleri üzerindeki testlerin negatif sonuç vermesi nedeniyle hastaneden taburcu edilen bir çocuğun, 13 gün sonra yapılan dışkı testi pozitif çıktı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (848)

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    Etiketler:
    Çocuk, çocukça, Koronavirüs, Çin
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    James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı 'Quantum of Solace'ta ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko (40), koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 haftadır hasta olduğunu söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın.
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