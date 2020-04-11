Rus doktor uyardı: Yeni tip koronavirüs ‘ebediyen geldi’

Rus doktor Aleksandr Myasnikov, dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili açıklamasında salgının sona ermesinin ardından dahi koronavirüsün tamamen yok olmayacağını ifade etti.

Myasnikov, "Kovid-19 artık ebediyen geldi ve bundan böyle gitmeyecek. Kardeşleri olan koronavirüslerin dünya genelinde akut solunum yolu hastalıklarına yol açtığı gibi bu virüs de insan koronavirüsünün altı türüne katılacak ve bundan böyle yedi koronavirüsümüz olacak" diye konuştu.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Rusya vatandaşlarını da ileride enfeksiyonun 'ikinci dalgasının' beklediğini savunan Myasnikov, bununla birlikte insanlığın sürü bağışıklığı kazanacağını ve hastalığın ileride şimdiki kadar tehlikeli olmayacağını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart’ta yeni tip koronavirüs salgınının ‘pandemi’ olduğunu duyurmuştu. Son verilere göre dünya genelinde toplam 1.7 milyondan fazla kişi virüse yakalandı, yaklaşık 93 bin kişi ise yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise son verilere göre 389 bin kişi oldu.