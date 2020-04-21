DSÖ: Kovid 19'un laboratuvar çıkışlı olduğuna dair kanıt yok, hayvandan kaynaklanması yüksek ihtimal

Yeni tip koronavirüsün çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvardan yayıldığı iddiaları, ABD medyasında geniş yer bulması, Nobel Tıp Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier tarafından desteklenmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın araştırmalarına mazhar olmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gündemine geldi.

Yeni tip koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddialarıyla ilgili sorularla karşılaşan DSÖ Sözcüsü Fadela Chaib, 'eldeki bütün kanıtların Kovid-19'un geçen yılın sonlarında Çin'deki yarasalardan bulaştığına ve laboratuvarda üretilmediği ya da manipüle edilmediğine işaret ettiği' yanıtını verdi.

Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Chaib, "Eldeki bütün kanıtlar, virüsün hayvan kaynaklı olduğunu, laboratuvar ya da başka bir yerde manipüle edilmediği ya da oluşturulmadığını gösteriyor. Virüsün hayvan kaynaklı olması ihtimali akla yatkın" dedi.

Virüsün tür bariyerini atlayıp insanlara nasıl sıçradığının net bilinmediğini söyleyen DSÖ Sözcüsü, kesinlikle virüse aracılık eden başka hayvan konakları olması gerektiğini belirtti.

"Büyük ihtimalle ekolojik haznesi yarasalar, ama yarasalardan insanlara nasıl geçtiğinin hala araştırılıp bulunması lazım" diye devam eden Chaib, virüsün güvenlik eksiklikleri sayesinde laboratuvardan kaçmış olabileceği teziyle ilgili görüşünün sorulması üzerine yorum yapmadı.

Öncesinde suçlamaların hedefindeki Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün Başkan Yardımcısı Yuan Zhiming, iddiaları 'insanların kafasını karıştırmaya yönelik komplo teorisi' diyerek yalanlamıştı.

En sıkısından güvenlik kontrol rejimi uygulanan P4 laboratuvarlarından virüsün kaçması ihtimali bulunmadığını savunan Zhiming, Kovid-19'un 'laboratuvarda üretilmiş, yani insan yapımı olabileceği' savını da reddetmişti.