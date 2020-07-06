NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı

NASA'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, başkentin gece saatlerinde uzaydan çekilmiş görüntüsü ile ‘Ankara, Türkiye'nin kalbi, karanlık gece ve uzayda bir parıltı’ notu yer aldı.
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Ankara, the heart of Turkey, aglow in the dark of night and space. This image, captured by @NASAAstronauts aboard the @ISS, shows the capital of Turkey lit up with the interwoven city grid and strings of highways. The variation in color comes from different light bulb technologies, and broadly outlines the separation between industrial and residential areas. Image Credit: NASA #nasa #space #Turkey #spacepics #iss
Fotoğrafın açıklamasında ise "ISS'de görevli NASA astronotları tarafından çekilen bu fotoğrafta, elektrik ışıklarının ağ gibi ördüğü ve ip gibi uzanan otoyollarla birbirine bağladığı Türkiye'nin başkenti görülüyor. Işık renklerindeki farklılık, değişik ampül türlerinin kullanılmasından kaynaklanıyor ve sanayi bölgeleri ile yerleşim yerlerini birbirinden ayırıyor" ifadeleri kullanıldı.
NASA, ISS'den çekilen aynı fotoğrafı 28 Haziran'da Twitter hesabından da paylaşmıştı.
Ankara, the heart of Turkey, aglow in the dark of night and space.— NASA (@NASA) July 6, 2020
This image, captured by @NASA_Astronauts aboard the @Space_Station shows the capital of Turkey lit up with the interwoven city grid and strings of highways. Take a closer look: https://t.co/iE679E6uaa pic.twitter.com/DDijKdnvry
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