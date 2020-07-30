Hedef 'geçmişin izleri': NASA'nın Mars keşif aracı yola çıktı

NASA’nın bugüne kadarki en büyük, en komplike Mars keşif aracı bugün Kızıl Gezegen için uzay yolculuğuna başladı. ‘Perseverance’ adlı araç, Kızıl Gezegen’de ‘geçmişin izlerini’ arayacak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın, ‘Perseverance’ (Sebat) adlı Mars keşif aracı bugün Florida’daki Cape Canaveral Üssü’nden Atlas V roketiyle fırlatıldı.

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS — NASA (@NASA) July 30, 2020

Kızıl Gezegen’de mikrobiyal (antik) yaşam belirtilerini araştıracak olan Perseverance, ayrıca Mars’ın iklimini ve jeolojisini de inceleyecek.

Küçük bir otomobil büyüklüğünde tasarlanan araç yaklaşık bir tonluk bir ağırlığa sahip ve kamera, mikrofon, sondaj ile lazer ekipmanları da bulunuyor.

Aracın Şubat 2021’de Mars’a ulaşması ve daha önce yerinde hiç incelenmemiş kurumuş bir göle iniş yapması planlanıyor. Elde edilen örneklerinse 2031 yılında dünyaya ulaştırılması amaçlanıyor.

The Mars rover Perseverance will attempt to demonstrate a technology that converts carbon dioxide in the Martian atmosphere into oxygen. https://t.co/ShlxBblBHx — Bloomberg (@business) July 30, 2020

Bu, NASA'nın Mars gezegenine gönderdiği beşinci robot olarak kayda geçti. 1997 yılında Sojourner, 2004 yılında ikiz robotlar Spirit ve Opportunity ile 2011'de Curiosity gönderilmişti. Curiosity, şu an hâlâ aktif olan tek robot sayılıyor.

Perseverance ayrıca, bu yaz Mars’a gönderilen üçüncü uzay aracı oldu. Geçtiğimiz hafta Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri Mars misyonlarına start vermişlerdi.