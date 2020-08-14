Rus bilim insanları, 'Kovid-19 radyasyonla tedavi edilsin' teklifini değerlendirdi

Rus bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) radyoterapisi ile tedavinin güvenli olduğu konusunda şüphelerini dile getirdi.

ABD ve Kanadalı bilim insanları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) radyoterapisiyle tedavi etmeyi teklif etti. Kanada merkezli Jack Ady Kanser Merkezi uzmanları, sıkça Kovid-19 enfeksiyonuna yol açan düşük dozda röntgen ışınlarının zatürreye karşı yardımcı olabileceğini öne sürdü.

İlgili araştırmanın sonuçları, 6 Nisan’da Avrupa Radyoterapi ve Onkoloji Derneği’nin dergisinde yayınlandı. ABD merkezli Emory Üniversitesi Kanser Enstitüsü’nden bir grup bilim insanı bu yöntemi 10 Kovid-19 ve zatürre hastası üzerinde denedi. Hastaların 4 kat daha hızlı tedavi olduğu bildirilirken yan etkiler hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nden Stanislav Otstavnov, konuya ilişkin "Radyoterapi, kanser hastalarının tedavisinde uygulandığını biliyoruz. Ama solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kilit öneme sahip olduğunu konusunda bilgimiz yok" yorumunda bulundu.

Otstavnov, bu yöntemin yol açabileceği yan etkilerin tedaviden çok daha büyük olabileceğini de sözlerine ekledi.

Moskova merkezli Blohin Ulusal Onkoloji Tıbbi Araştırma Merkezi’nden İrina Lebedenko, Kovid-19 enfeksiyonunun düşük doz radyasyonla tedavisi ile ilgili doğrulanmış bilgi ve sistematik gözlemlerin olmadığını söyledi.

Lebedenko, küçük radyasyon dozlarının bile onkolojiyi tetiklediğini kaydederek koronavirüs tedavisi için farklı yöntemlerin bulunması çağrısında bulundu.

Novosibirsk Devlet Üniversitesi biyoteknoloji ve viroloji laboratuvarının başkanı Sergey Netesov ise viral enfeksiyonların radyoaktif ışınlama ile tedavi edilemeyeceği görüşünü dile getirdi.

Netesov, "Bu tür radyasyondan birincil olarak büyük bir genoma sahip organizmaların, en son da küçük genoma sahip organizmaların etkilendiği yıllar önce kesin olarak tespit edilmişti. Bu nedenle öncelikle insan hücreleri, özellikle de bağışıklık hücreleri etkilenecek" diye konuştu.