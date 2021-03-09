Köpeklerin kökenine ilişkin yeni çalışma: İlk kez 16 bin yıl önce Almanya’da evcilleştirilmiş olabilirler

Yeni bir çalışma, kurtlardan köpeklere evrim sürecinde ilk geçişin 14 bin ile 16 bin yıl önce güneybatı Almanya'daki bir mağarada gerçekleşmiş olabileceğini ortaya çıkardı.

Tübingen Üniversitesi’nden bilim insanları, 12 bin ile 17 bin yıl önce Avrupa'da yaşayan Magdalenian halkının kurtları evcilleştirerek onları köpeklere dönüştürdüğüne inandıklarını duyurdu. Gnirshöhle mağarasında bulunan sekiz köpek fosilinin analizi, onların vahşi bir kurttan evcil bir köpeğe kadar birçok yapıyı paylaşan geniş bir genetik çeşitliliğe sahip olduğunu ortaya çıkardı.

'Köpekleri ilk kez Magdalenialılar evcilleştirdi'

Araştırmacıların teorisine göre, Magdalenialılar kurtların evcil köpeklere olan dönüşümünün birçok soydan gelen bir dizi kurtla gerçekleştirdi. Bu çeşitlilik ise bugünkü tüm köpek ırklarını ortaya çıkardı.

'En az günümüzdeki kadar evciller'

Araştırmacılar, yapılan çalışma kapsamında, mağarada bulunan fosilleri, üçü Frankfurt'tan, ikisi Fransa'dan ve beşi de kuzey Kanada'dan olmak üzere 11 farklı köpek fosiliyle karşılaştırıldı. Diğer köpek kalıntılarının geçmişi ise milattan sonra 7. yüzyıldan 33 bin yıl öncesine kadar değişiklik gösterdi.

Anneden yavrusuna geçen mitokondriyal DNA analizi, Gnirshöhle'den bulunan beş köpeğin, modern dünyanın her yerinde bulunan günümüz köpekleri kadar evcilleştirilmiş olduğunu ortaya çıkardı.

Beslenme şekillerine göre gruplara ayrıldılar

Ardından, köpeklere bir dizi farklı test daha yapıldı. Karbon 13 ve nitrojen15 izotoplarının ölçümleri, her hayvanı beslenmeye dayalı üç gruptan (A, B veya C) birine yerleştirmek için kullanıldıÇ Grup A, daha eski kurtlara büyük ölçüde benziyordu ve ağırlıklı olarak megafauna, mamutlar gibi büyük hayvanlardan oluşan bir diyetle besleniyordu. Grup B'de yer alan köpekler İse üşük protein alımının ve geniş kapsamlı bir diyetin göstergesi olan daha düşük bir N15 ölçümüne sahipti.

Araştırmacılar, Scientific Reports'ta yayınlanan çalışmalarında, "B nişinin üyeleri tavşan gibi küçük memelilerle ve ayrıca ren geyiği ve at gibi toynaklı hayvanlarla beslendi" diye yazdı. C grubunda bulunanların ise çoğunlukla küçük memelilerle beslendiği ve diğer iki gruptan daha yüksek bir C13 içeriğine sahip olduğu görüldü.

Gnirshöhle mağarasından alınan tüm örnekler niş B olarak kabul edildi. Araştırmanın baş yazarı Dr Chris Baumann, "Bu hayvanların insanlara yakınlığı ve oldukça kısıtlı bir diyetin belirtileri, 16 bin ile 14 bin yıl önce kurtların zaten köpek olarak evcilleştirildiğini gösteriyor.

Gnirshöhle örneklerinin doğrudan tarihlendirilmesi, köpekgillerin Magdalen halkının yakın çevresinde, Hegau Jura'yı [güney Almanya bölgesi] ortaya çıktığını insanlara adapte olduklarını gösteriyor. Bu nedenle, Gnirshöhle köpekgilleriin kurt evcilleştirilmesinde muhtemelen erken bir aşamayı temsil ediyor. Erken aşama, evcil hayvanlar için aktif olarak bir besin kaynağı sağlayan insanlar tarafından kolaylaştırıldı” ifadelerini kullandı.