Çin'in Mars keşif aracı Tianwen-1, gezegenin iki tarafından fotoğraf gönderdi

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Tianwen-1 keşif aracı, Mars’a yaklaşık 11 bin kilometre mesafeden çektiği iki fotoğrafı Dünya'ya gönderdi. Fotoğraflarda Mars'ın üzerine düşen güneş ışınları, gezegenin hilal biçimde görünmesini sağlıyor.

Çin’in Mars’a gönderdiği Tianwen-1 keşif aracı, kızıl gezegenin iki yarım küresinden fotoğraf gönderdi.

#BREAKING China National Space Administration releases two side images of Mars from its Tianwen-1 probe. pic.twitter.com/U75W5KRK5C — Seenukara (@Seenukara1) March 26, 2021

​Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Güney yarımküreyi gösteren fotoğrafın 16 Mart’ta, Kuzey yarımküreyi gösteren fotoğrafın ise 18 Mart’ta çekildiği kaydedildi.

Fotoğraflarda Mars'ın üzerine düşen güneş ışınları, gezegenin hilal biçimde görünmesini sağlıyor.

Aracın Mayıs veya Haziran ayında Mars’a inmesi bekleniyor

Dünyadan 23 Temmuz 2020’de ayrılan Tianwen-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.

Keşif aracı, 10 Şubat’ta Mars’ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

'Yörünge modülü', 'Mars’a iniş modülü' ve 'yüzey aracı' bulunan keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor.

Tianwen-1'in, Mayıs veya Haziran'da kızıl gezegene inmesi bekleniyor.

Çince 'göklerdeki hakikati aramak' anlamına gelen 'Tianwen' misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.