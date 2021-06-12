Kayıt
11:50 12 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İklim değişikliği

    NASA açıkladı: Pandemi havayı nasıl etkiledi?

    © REUTERS / Stephane Mahe
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102870/13/1028701317_0:90:3500:2058_1200x675_80_0_0_dc748d20c553c469f0a699d826a7987c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/bilim/202106121044715876-nasa-acikladi-pandemi-havayi-nasil-etkiledi/

    Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dünya çapında uygulanan karantina uygulamalarının küresel nitrojen oksit seviyelerinde yüzde 15’lik bir düşüş sağladığını buldu. Araştırmacılar, zararlı gazın salınımının Çin’in bazı şehirlerde yüzde 50’ye kadar düştüğünü ifade etti.

    Dünyanın büyük bir kısmı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için 2020'de karantinaya girdi. Asıl amaç, virüsle mücadele etmek olsa da bu tür çabalar hava kirliliği emisyonlarında “hızlı”bir azalmaya yol açtı. 

    NTV'nin haberine göre NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından yayımlanan yeni bir çalışmada, atmosferde yer alan zararlı nitrojen oksit emisyonlarının Haziran 2020'ye kadar küresel olarak yüzde 15 azaldığı bildirildi.

    Çin'deki bazı şehirler, Şubat 2020'deki kilitlenmelerinin ardından "birkaç hafta içinde" yüzde 50'lik bir düşüş görürken, bazı ABD eyaletleri yüzde 25'lik bir düşüş yaşadı.
     Çalışmayı yöneten Nasa’nın Jet İtki Laboratuvarı’ndan bilim insanı Kazuyuki Miyazaki, "Analiz sistemimizin dünya çapındaki emisyonlardaki ayrıntılı değişiklikleri yakalayabilmesi beni çok mutlu etti. 'Bu çalışmanın zorlu ve benzeri görülmemiş doğası, toplumsal ihtiyaçlara hizmet eden uydu izlemedeki gelişmelerin bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

    NASA ve ESA'dan gelen verileri kullandı

    Verileri 2019 ile karşılaştırılarak kilitleme çabalarının ozon gazları üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek için  NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) yörünge cihazlarından gelen uydu verileri kullanıldı.

    En büyük düşün Nisan'da gerçekleşti

    Bilim insanları, küresel emisyonların Şubat ayında yüzde 12, Mart ayında yüzde 14, Nisan ayında yüzde 15 ve Haziran ayında yüzde 13'lük bir azalma kaydettiğini bildirdi.

    Hangi bölgede ne kadar azalma yaşandı?

    Science Advances adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Şubat ayında, Çin'den gelen emisyonlardaki yüzde 36’lık azalmanın, küresel nitrojen oksit seviyelerinin düşmesine en büyük katkıyı sağladığını ifade ederek, şunları söyledi:

    "Toplam antropojenik emisyonlar Nisan ve Mayıs aylarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu ve Batı Asya'da yüzde 18 ile yüzde 25 arasında düştü. Afrika ve Güney Amerika da, bölgeler içinde önemli mekansal farklılıklarla birlikte, Nisan ve Mayıs aylarında emisyonlarda yüzde 5 ile yüzde 10  net azalma görüldü."

    Diğer taraftan, İtalya'da geçen yıl erken uygulanan karantina, Şubat sonundan Mayıs başına kadar yüzde 25'e varan büyük emisyon düşüşlerine yol açtı. Fransa ve İspanya gibi diğer Avrupa ülkeleri de Mart ayından Mayıs ayına kadar büyük emisyon düşüşleri yaşadı.

     

    Etiketler:
    Çin, Kovid-19, Koronavirüs, NASA
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet