Hollanda: Karantinadan ve 'çevrimiçi yalnızlıktan' bıkan üniversite, derslerini açık havaya taşıdı

Hollanda’da bir üniversite, salgın nedeniyle çevrimiçi olarak verilen derslerin sayısını sınırlandırmak ve dijital ortamın verdiği yalnızlık hissinden kurtarmak için parklarda, meydanlarda ve otoparklarda açık hava dersleri düzenliyor.
İklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak seviyesi belirli periyotlarda değişen Van Gölü, son yıllarda önemli orada su kaybı yaşıyor.
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan ve ülkenin en kalabalık ve büyük mülteci kampı Moria’da yangın çıktığı açıklandı. Bölge sakinlerinden bir kişi, kampın neredeyse tamamının yandığını, geriye sadece birkaç çadırın kaldığını söyledi.
İsrailli kadın model, ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İsrail bayrağıyla ürün tanıtımı için foto çekimleri yaptı.
Mısır'da arkeologlar, 2 bin 500 yıllık olduğu belirtilen 13 tahta tabutun bulunduğunu açıkladı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, tabutların 11 metre derinlikte bulunduğunu belirtti.
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