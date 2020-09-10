Hollanda: Karantinadan ve 'çevrimiçi yalnızlıktan' bıkan üniversite, derslerini açık havaya taşıdı

Salgın tedbirleri nedeniyle bugüne kadar azaltılmış sınıflarda ya da çevrim içi olarak eğitim veren Roosevelt Akademisi, üniversite yerleşkesine dönüş kararı alınmasıyla birlikte derslerini açık havaya taşıdı. Middelburg’da bulunan üniversitenin eğitimcileri, derslerini artık bir ağacın altında, bir otoparkta ya da meydanlarda veriyor.