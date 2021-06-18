'Dünyanın en dayanıklısı' unvanını tescilledi: Su ayısı 30 yıl sonra yeniden canlandı

Dünyanın en dayanıklı mikroskobik hayvanları olan ve 'su ayısı' olarak da anılan tardigradların donmuş biçimde hayatta kalabilecekleri sürenin bilinenden daha uzun olduğu anlaşıldı. 1983'te Antarktika'dan toplanan ve 2014'te buzları çözülen bir tardigradın hâlâ canlı olduğu görüldü.

Japonya Ulusal Kutup Araştırmaları Enstitüsü, 1983'te Antarktika'dan toplanan, eksi 20 derecede saklanan 'tardigrad' ismindeki hayvanın Mayıs 2014'te buzları başarıyla çözüldü ve yeniden canlandı.

Cryobiology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 'su ayısı' olarak da bilinen tardigradlardan biri ve bir yumurta yeniden canlandırıldı. Hayvan buzları çözüldükten 2 hafta sonra hareket edip yiyecek tüketmeye başladı. Yumurta da toplamda 19 yumurta bıraktı, bunlardan 14'ü başarıyla çatladı. Yeni doğan hayvanlarda herhangi bir anormalliğe rastlanmadı.

Scientists of Japan's National Institute of Polar Research have brought a frozen animal back 'Tardigrade' to life which they had collected in Antarctica.https://t.co/CUKRwFoXM9 — Mint (@livemint) June 16, 2021

​1 milimetreden daha küçük olmasına rağmen radyasyon, dondurucu soğuk ve kaynatılmaya dayandığı için 'dünyanın en dayanıklı mikroskobik hayvanları' olan tardigradlar, belli süreler boyunca metabolik faaliyetlerini yavaşlatabiliyor ya da tamamen durdurabiliyor.

Japan's National Institute of Polar Research said that their scientists have succeeded in reviving the tardigrade animal which was frozen 30 years ago and was collected in Antarctica. — Forum For Fur (@ForumForFur) June 17, 2021

​Tardigradların 9 yıl donmuş biçimde kaldıktan sonra hayata döndürüldüğü vakalar olmuştu ancak bu son durum, 30 yıl sonra yeniden canlandırıldıkları ilk vaka olma özelliği taşıyor. Nitekim araştırmada da tardigrad türlerinde bilinen uzun süreli hayatta kalma süresinin önemli ölçüde artmış olduğuna vurgu yapıldı.

2016'da Tokyo Üniversitesi'nden bir ekip tardigradın DNA yapısını battaniye gibi sararak koruyan bir protein olduğunu, bu canlıların da bu sebeple bu denli dayanıklı olduğunu keşfetmişti.