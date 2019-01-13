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23:48 13 Ocak 2019
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    'Kuş Davranışı' kategorisinin ödülünü kazanan Andrew Parkinson'un fotoğrafı

    Bilim insanları, küresel ısınmanın, kuşları acımasız katillere dönüştürdüğünü saptadı

    © Fotoğraf: Andrew Parkinson/BPOTY
    Çevre
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    Gezegenimizde ısının giderek artmasının kuşlar arasındaki rekabeti şiddetlendireceğine dikkat çeken bilim insanları, bu yüzden kuşların yuva ve yiyecek kaynakları mücadelesinde türdeşlerini öldürmeye meyilli son derece acımasız canlılara dönüşmekte olduğunu belirtti.

    Küresel ısınma
    © REUTERS / Lucas Jackson
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    Küresel ısınmanın kuşların üzerindeki etkisini araştıran bir grup zoolog, ‘Current Biology' dergisi için kaleme aldığı makalede, hava sıcaklığı ortalamalarının giderek artmasının, kuşları yuva ve yiyecek kaynakları mücadelesinde acımasız katillere dönüştürdüğünü ifade etti.

    Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden Jelmer Samplonius, "Kara sinekkapanlar, küresel ısınmadan dolayı Avrupa'ya biraz daha erken dönmeye başladı. Bu, çiftleşme mevsiminin en yoğun döneminde baştankara kuşlarıyla giderek daha çok çatışmalarına neden oluyor. Araştırmalarımızın gösterdiği gibi kara sinekkapanlardan her onuncu erkek kuş, bu ‘yuva savaşı' sonucunda baştankaraların kurbanı oluyor" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / YURI GRIPAS
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    Son zamanlarda çevre ve iklim bilimciler, varlığından artık şüphe duyulmayan küresel ısınmanın 1.5 derecede tutulamaması halinde bitkilerin yaşamını ve hayvanların davranışlarını nasıl etkileyeceğine dair araştırmalarını yoğunlaştırdı.

    Samplonius ile ekibi, aynı türden yiyecek tüketen ve benzer koşullarda yuva kuran iki rakip kuş türünün arasındaki ilişkiyi gözlemleyerek, davranışlardaki değişikliğin en yalın ve ilginç örneklerinden birini buldu.

    Uzun süredir yaptığı gözlemlerde son yıllarda daha sık olarak baştankaraların yuvalarında kara sinekkapan cesetlerinin bulunduğunu tespit eden Samplonius, her çiftleşme mevsiminde gözlemlenmeyen bu tür 'saldırganlık patlamalarının' iklimdeki dalgalanmalardan kaynaklanabileceğini düşündü.

    Kuraklık- Küresel ısınma
    © REUTERS / Heino Kalis
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    Makaleye göre baştankaralar sonbaharda güneye göç etmeyip kış boyunca Rusya ve Avrupa ülkelerinde yaşarken, kara sinekkapanlar sonbaharda Afrika'ya uçup ancak ilkbaharda geri dönüyor.

    Göçmen kuşlar daha önce bitki yapraklarıyla onları yiyen tırtılların en hızlı büyüdüğü zaman yuva kurdukları yerlere ulaşırdı, ancak son zamanlarda durum değişti.

    Küresel ısınmadan dolayı kuşlar Afrika'yı birkaç gün önceden terk etmek zorunda kalmaya başladı.

    Araştırmaya göre ılımlı iklim kuşağında ilkbahar erken başladığı zaman bu durum kuşların yaşamını etkilemiyor. Ama ilkbaharın geciktiği ve hala donların oluştuğu durumlarda, bitki ve tırtıl olmadığı için yuva kurmayı ertelemek zoruna kalan kara sinekkapanlar, o bölgede kışında kalan baştankaralarla kaynak mücadelesine girişiyor.

    İklim değişikliği
    © REUTERS / Stephane Mahe
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    Son 10 yıl boyunca Danimarka ormanlarında kurdukları kuş evlerinden kuşların yaşamını gözlemleyen uzmanlar, iklimdeki dalgalanmaların kuşlar arasındaki çatışmalara ve acımasızlık derecesine olan etkisini araştırdı.

    İklim değişimlerinin gerçekten de iki kuş türünün arasındaki mücadeleyi çetinleştirdiği, kara sinekkapanların Avrupa'ya baştankaraların yumurtladığı dönemde gelmesiyle bu kuşların, yuvalarına girmeye çalışan kara sinekkapanların her 10'uncu erkeğini öldürdüğü ortaya çıktı.

    İki kuş türünün çiftleşme döneminin denk gelmemediği durumlarda birbirleriyle çok daha az kavga ettiği ve bu kavgalarda kara sinekkapanlardan ölen olmadığı saptandı.

    Etiketler:
    kara sinekkapan, baştankara, acımasız katiller, kuşlar, küresel ısınma, Groningen Üniversitesi, Jelmer Samplonius, Afrika, Avrupa, Danimarka, Hollanda
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