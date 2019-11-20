Kayıt
09:05 20 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Salda Gölü

    Toprakbilimci Prof. Dr. Kantarcı'dan Salda Gölü çağrısı: Adım dahi atmayın

    © AA /
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol

    İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden toprakbilimci Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Salda Gölü'nü mercek altına aldı. Kantarcı, "Dünyanın 7 harikasından biri olan Salda'ya girmeye değil görmeye gidin. Amerikalıların Los Angeles çölünü koruduğu gibi Salda'yı koruyalım. Kıyısına basmayalım, içine girmeyelim" çağrısı yaptı.

    Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Prof. Dr. Doğan Kantarcı, 'Dünyanın yedi harikasından biri ve büyük bir hazineye sahibiz' dediği Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne ilişkin uyarılarda bulundu.

    Kantarcı, Salda Gölü'yle ilgili şu noktalara dikkat çekti:

    "Göl suyunda yüksek miktarda bulunan kalsiyum ve magnezyum bikarbonatlar çökelmekte, hidro-manyezit ve giderek huntit mineralleri oluşmaktadır. Göl ve çevresindeki maden ruhsatları endişe vericidir. Söğüt Dağı ile Dazkırı, Yeşilova arasındaki küçük göller yöresi ve güzel görünümü ile Salda Gölü çevresi kuru havasından ötürü göğüs hastalıklarının tedavisi ve de ‘sağlık turizmi’ için önemli bir yöredir. Göldeki su ekosistemi ile çevresindeki kara ekosistemine zarar verecek girişimlerin önlenmesi gerekmektedir.

    'Göl giderek küçülüyor'

    Derelerden ve karstik kaynaklardan gelen sular ile göl yüzeyinden buharlaşan su miktarı arasındaki denge bozulmuştur. Dengenin bozulmasına bir yandan tarım alanlarını sulamak için yeraltı suyundan çekilen su, öte yandan iklim değişikliği sürecinde artan sıcaklık ve buharlaşma etkili olmuştur. Gölün suyundaki tuzlar önce hidro-manyezit halinde çökelmekte ve giderek huntit mineraline dönüşmektedirler. Bu mineraller sanayide ısı yalıtımında, araç gereç ve ısıya dayanıklı giyim üretiminde kullanılmaktadır. Gölün sularında yaşayan, fotosentez yapan ve oksijen üreten tek hücreli siyanobakteriler, mavi-yeşil algler, iki milyar yıl önce dünyada fotosentez yaparak karbonhidrat üretip, bu enerji ile solunum yapıp, yeni bir yaşama şekli başlattılar. Sudaki mineralleri ipliğimsi yapıları ile tutarak, deniz yüzeyinin hemen altında organo-mineral kayaları, stromatolitleri oluşturdular. Stromatolit oluşumu dünyanın birkaç yerinde devam etmektedir. Avustralya, Çin, Rusya, Afrika, Kanada ve ABD’de Yellowstone Milli Parkı’nın sıcak kaynaklarında bunlara rastlanmıştır. Bu sürecin devam ettiği yedinci yer ise Salda Gölü’dür.

    'Tesisler ve plajlara yılda 100-120 kişi geliyor, kapalı bir göl için çok yüksek rakam'

    Göl çevresindeki mevcut turistik tesisler ve plajlara yılda 100-120 bin kişi gelmektedir. Bu miktar bile kapalı bir göl için çok yüksektir ve önemli bir kirlenme kaynağıdır. Buraya turistik tesis yapmak, gelecek insan sayısının ve de kirlenmenin daha çok artacağını göstermektedir. Salda Gölü ve çevresinde kuru bir iklim tipi etkilidir. İklimin kuruluğu yanında gölün ve çevresinin güzelliği yörenin sağlık turizmi için uygundur. Böyle bir yörenin Türkiye’deki solunum yolları ve akciğer hastalarının tedavisi için Sağlık Bakanlığı’nca gölden uzakta, halka açık prevantoryum ve sanatoryum için kullanılması kamu yararı bakımından daha uygundur."

    İlgili konular:

    Salda Gölü davasında ara karar: Mahkeme proje ve ihaleyle ilgili tüm belgeleri istedi
    'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü, 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi
    Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi
    'Salda Gölü Suudlara söz verilmiş' iddiası
    Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması: Millet Bahçesi projemizle bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız
    Etiketler:
    Burdur, Turizm, Türkiye, Sağlık Bakanlığı, Plaj, Afrika, Kanada, Rusya, Çin, Yellowstone Doğa Parkı, Avustralya, Los Angeles, ABD, İstanbul Üniversitesi, Doğan Kantarcı, Salda Gölü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dubai Havacılık Forumu kapsamında düzenlenen Fransız hava akrobasi ekibi Patrouille de France'nin gösterisinden bir kare.
    Kapılarını ziyaretçilere açan 2019 Dubai Havacılık Fuarı’ndan kareler
    Karikatür
    'Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet