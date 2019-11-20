Toprakbilimci Prof. Dr. Kantarcı'dan Salda Gölü çağrısı: Adım dahi atmayın

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden toprakbilimci Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Salda Gölü'nü mercek altına aldı. Kantarcı, "Dünyanın 7 harikasından biri olan Salda'ya girmeye değil görmeye gidin. Amerikalıların Los Angeles çölünü koruduğu gibi Salda'yı koruyalım. Kıyısına basmayalım, içine girmeyelim" çağrısı yaptı.