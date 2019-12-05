Kayıt
13:32 05 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Bu kez aileler iklim için siyasetçilere seslendi: Dünya çocuklarının gerçek kahramanı olun

    © REUTERS / SUSANA VERA
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104076/77/1040767756.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/201912051040767787-bu-kez-aileler-iklim-icin-siyasetcilere-seslendi-dunya-cocuklarinin-gercek-kahramani-olun/

    İklim için dünya çapında greve giden çocukların ardından bu kez de 30 ülkeden gelen ebeveynlerin oluşturduğu bir grup, Madrid’teki İklim Zirvesi kapsamında bir araya gelen liderlere seslendi: Dünya çocuklarının gerçek kahramanı olun.

    Geleceklerini yok ettikleri gerekçesiyle dünya liderlerine karşı ayaklanan çocukların ardından bu kez de ebeveynlerden oluşan bir inisiyatif iklim krizini durdurma çağrısında bulundu.

    Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’daki 30 ülkeden gelen 200 aktivist, İspanya’nın başkenti Madrid’de devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) katılımcılarına seslendi. Çocuklarının iklim krizinden ve aşırı iklim olaylarından zarar gördüğünü söyleyen aktivistler, onların geleceği adına küresel ısınma konusunda verilen sözlerin tutulmasını talep etti.

    Aileler, küresel ısınmayı asgari hedef olan 1.5 derece sınırında tutmak konusunda konferansın ‘hayati önem’ taşıdığını belirtti.

    'Çöküşün eşiğinde bir dünya bırakıyoruz'

    Çocuklarına ekolojik çöküşün ve iklim kaosunun eşiğindeki bir dünya bıraktıkları için acı çektiklerini belirten aileler tarafından yapılan açıklamada, “Siyasi eylemsizlikle geçen her bir dakikada iklim krizi derinleşiyor, daha fazla çocuğun sağlığı, hayatı ve geleceği tehdit altına giriyor” ifadeleri kullanıldı.

    Paraguay'da şiddetli yağış ve sel
    © AP Photo / Jorge Saenz
    Oxford yılın kelimesini seçti: İklim acil durumu
    Geri dönülemez noktaya yaklaşıldığına dair uyarı yapan aileler, siyasetçilerden kendi çocuklarını düşünmesini istedi ve “Aynı zamanda birer ebeveyn olan delegeler, tüm dünya çocuklarının gerçek kahramanı olabilecek mesleki yetkiye sahipler” dedi.  

    İspanya’dan ‘Madres Por El Clima’ (İklim İçin Anneler) adlı grubun temsilcisi Jesus Garcia, “Çocuklarımızın geleceği oyuncak değil” derken, politikacıları ikiyüzlülükle suçladı.

    İsveç’te faaliyet gösteren ‘Föräldravrålet’ (Ebeveyn Kükremesi) adlı gruptan Frida Berry Eklund ise, “Bu tarihi bir an. Politikacıların, özellikle de birer ebeveyn olanların, çocuklarımızı düşünerek karar almalarına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

    Paris İklim Antlaşması kapsamında ülkeler, küresel ısınmayı 21. yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutmak için sera gazı etkisi yapan karbondioksit ve metan gibi gaz salınımlarını azaltma taahhüdünde bulunmuştu. Ülkelerin bu kapsamda fosil enerjileri kullanmayı bırakarak temiz ve yenilenebilir enerjilere geçmeleri gerekiyor.

    Etiketler:
    Küresel ısınma, Kahraman, iklim krizi, Küresel İklim Grevi, İklim acil durumu, İklim değişikliği, İklim, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25), İspanya, Madrid, Çocuk, ebeveyn
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Peki grevin günlük hayata etkileri nasıl olacak? Pek çok Fransız bugün işe gitmiyor. Gitmek isteyenler de bireysel yollara başvurmak durumunda kaldı.
    Fransa emeklilik reformuna karşı ülke çapında grevde
    Karikatür
    'Türkiye artık güvenlik mimarisinde kendisine yer açmak istiyor, NATO artık ihtiyaçlarını karşılamıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet