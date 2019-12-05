Bu kez aileler iklim için siyasetçilere seslendi: Dünya çocuklarının gerçek kahramanı olun

İklim için dünya çapında greve giden çocukların ardından bu kez de 30 ülkeden gelen ebeveynlerin oluşturduğu bir grup, Madrid’teki İklim Zirvesi kapsamında bir araya gelen liderlere seslendi: Dünya çocuklarının gerçek kahramanı olun.

Geleceklerini yok ettikleri gerekçesiyle dünya liderlerine karşı ayaklanan çocukların ardından bu kez de ebeveynlerden oluşan bir inisiyatif iklim krizini durdurma çağrısında bulundu.

Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’daki 30 ülkeden gelen 200 aktivist, İspanya’nın başkenti Madrid’de devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) katılımcılarına seslendi. Çocuklarının iklim krizinden ve aşırı iklim olaylarından zarar gördüğünü söyleyen aktivistler, onların geleceği adına küresel ısınma konusunda verilen sözlerin tutulmasını talep etti.

Aileler, küresel ısınmayı asgari hedef olan 1.5 derece sınırında tutmak konusunda konferansın ‘hayati önem’ taşıdığını belirtti.

'Çöküşün eşiğinde bir dünya bırakıyoruz'

Çocuklarına ekolojik çöküşün ve iklim kaosunun eşiğindeki bir dünya bıraktıkları için acı çektiklerini belirten aileler tarafından yapılan açıklamada, “Siyasi eylemsizlikle geçen her bir dakikada iklim krizi derinleşiyor, daha fazla çocuğun sağlığı, hayatı ve geleceği tehdit altına giriyor” ifadeleri kullanıldı.

Geri dönülemez noktaya yaklaşıldığına dair uyarı yapan aileler, siyasetçilerden kendi çocuklarını düşünmesini istedi ve “Aynı zamanda birer ebeveyn olan delegeler, tüm dünya çocuklarının gerçek kahramanı olabilecek mesleki yetkiye sahipler” dedi.

İspanya’dan ‘Madres Por El Clima’ (İklim İçin Anneler) adlı grubun temsilcisi Jesus Garcia, “Çocuklarımızın geleceği oyuncak değil” derken, politikacıları ikiyüzlülükle suçladı.

İsveç’te faaliyet gösteren ‘Föräldravrålet’ (Ebeveyn Kükremesi) adlı gruptan Frida Berry Eklund ise, “Bu tarihi bir an. Politikacıların, özellikle de birer ebeveyn olanların, çocuklarımızı düşünerek karar almalarına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Paris İklim Antlaşması kapsamında ülkeler, küresel ısınmayı 21. yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutmak için sera gazı etkisi yapan karbondioksit ve metan gibi gaz salınımlarını azaltma taahhüdünde bulunmuştu. Ülkelerin bu kapsamda fosil enerjileri kullanmayı bırakarak temiz ve yenilenebilir enerjilere geçmeleri gerekiyor.